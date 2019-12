Vidéo : colère de Jazz après un clash de Nabilla

Jazz, qui s’est fait lyncher par les internautes et… Nabilla, a piqué une colère noire et n’a pas du tout raté ses détracteurs à qui elle a apporté une cinglante réplique.

C’est suite à son look avec Chelsea que Jazz a été critiquée sur la Toile. Conséquence immédiate, son manager a bloqué les commentaires de sa photo Instagram. Une première toute de même. Ces critiques interviennent juste après un clash sévère de Nabilla qui disait que Jazz ne savait pas s »habiller. Non contente, relève Melty, la maman de Chelsea et Cayden a décidé de réagir aux critiques sur son compte Snapchat.

C’est tout juste quelques heures après avoir annoncé que la Saison 2 de la JLC Family serait à retrouver très bientôt sur TFX, que Jazz a lancé la contre-attaque. « Je m’en fous que vous me critiquiez sur ma tenue et je ne comprends pas pourquoi il (son manager, ndlr) les a désactivés. Deuxièmement je n’arrive pas à comprendre ce truc de toujours juger les gens », a pesté celle la star qui s’est récemment essayée au rap avec son compagnon Laurent.

A noter que le couple Jazz et Laurent, qui vit actuellement à Dubaï, où vient d’ailleurs de s’installer Nabilla Benattia et sa famille, notamment son compagnon Thomas et leurs fils Milann, serait menacé d’expulsion. C’est en réalité le blogueur Nabil, sans les citer, a indiqué que certaines stars qui publiaient la photo de leurs enfants nus sur Snapchat pourraient être expulsés de Dubaï.