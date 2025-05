Victoire de l’Inter Milan sur le Barça : comme si les Lions du Sénégal venaient de gagner un titre Mondial !

Le match entre l’Inter Milan et Barça qui s’est joué hier a secoué le Sénégal, la victoire du club aux rayures et (7-6) cumulés a fait exploser de joie ses supporters sénégalais. Comme si c’étaient les Lions du Sénégal qui venaient de gagner un titre mondial.

Mardi, 6 mai 2025, dans la soirée, les ruelles de la capitale sénégalaise, Dakar, étaient vides. Cela se comprend parce qu’un match capital s’est joué à la télévision. L’Inter Milan a affronté le FC Barcelone dans le cadre de la Ligue des champions. Lors de ce match de demi-finale au scénario improbable, l’Inter Milan qui avait concédé un nul (3-3) à l’aller a su gagner cette rencontre sur un score de quatre buts à trois. Cette victoire en demi-finale propulse l’Inter Milan en finale. Sa deuxième finale en ligue des champions en trois ans qui sera disputée le 31 mai.

Cette demi-finale a eu lieu six jours après une première manche spectaculaire, qui était alors considérée comme l’un des plus beaux matchs de l’année. Hier encore, le Barça et l’Inter Milan ont frappé fort comme. Il faut dire que l’Inter Milan a écrit l’une des pages les plus mémorables de l’histoire de la compétition, au bout de 120 minutes d’une rare intensité.

« J’étais persuadé que l’Inter allait battre le Barça »

À la fin du match, les Sénégalais ont exulté comme si c’était les Lions du Sénégal, qui venaient de remporter un titre mondial. Dans les rues de Dakar, les gens jubilaient, scandaient « Inter Milan ». Qui faisaient gronder le moteur de leur véhicule qui d’autres de leur moto pour célébrer cette victoire à l’issue d’un match qui se jouait en Europe, entre deux équipes européennes. Une compétition bien vécue au Sénégal.

« J’étais persuadé que l’Inter allait battre le Barça », se glorifie ce jeune homme, la vingtaine le visage tout radieux. D’autres lui emboîtaient le pas en poussant des cris stridents pour magnifier l’exploit que venait de réaliser l’Inter Milan. Une belle soirée foot qui a marqué les esprits dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.