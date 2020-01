Veste en pagne africain : comment la porter ?

La mode des vestes en pagne africain a explosé, ces dernières années, ouvrant la voie à une toute nouvelle tendance. Très appréciée pour son caractère très authentique, elle se porte pour toutes les occasions (soirée, bureau, mariage, déjeuner ou dîner d’affaires, etc.) en raison de sa grande modularité. On peut la porter de plusieurs façons très originales et lui donner la couleur qu’on désire.

Si cette mode vous a séduit et que vous souhaitez vous y mettre, sans savoir par où commencer, voici quelques pistes de réponses.

Avec une chemise et un pantalon classiques

Très souvent, la veste en pagne africain se porte sur une chemise et un pantalon classiques, sans cravate dans un style totalement décontracté. La plupart des hommes qui la portent de cette façon optent pour une chemise blanche et un pantalon noir ou gris, selon le cas. Comme vous l’aurez compris, vous n’êtes pas tenu d’accorder la chemise et le pantalon, même s’il est tout à fait possible d’opter pour deux vêtements de la même couleur.

Dans tous les cas, cette combinaison sans cravate vous permet d’arborer un look d’homme d’affaires sans le trop-plein sérieux qu’aurait apporté une cravate. Cette combinaison convient parfaitement lorsque vous souhaitez vous rendre au travail ou que vous avez un rendez-vous, en dehors de l’entreprise.

Cependant, il est tout à fait possible d’opter pour une chemise d’une autre couleur. Une chemise noire casse les codes et vous permettra d’avoir un style très décontracté pour une virée dans un bar chic. Pour les occasions plus festives comme une soirée entre amis, vous pouvez choisir une chemise de couleur qui s’accorde avec la couleur des motifs de la veste en pagne africain.

Par ailleurs, il est aussi possible d’accorder la couleur de votre pantalon à celle des motifs de votre veste en pagne africain. Dans ce cas, le choix de la chemise blanche s’impose également pour ne pas avoir l’air trop chargé. De même, vous pouvez soit laisser la chemise déboutonnée très légèrement ou la boutonner entièrement.

@Jidenna very classy african loincloth jacket

veste pagne africain très classe pic.twitter.com/2xRxEPGbjk — christopher_art (@christianmah225) December 30, 2016

Avec une cravate ou un nœud papillon

Pour avoir un look beaucoup plus apprêté, vous pouvez opter pour le look précédent en rajoutant une cravate ou un nœud papillon. Ce style pourrait très bien convenir à un rendez-vous d’affaires ou tout simplement à vous rendre au travail, surtout si vous êtes le grand patron. Il se porte également très bien pour les manifestations d’envergure, notamment les mariages ou des fêtes officielles.

Par contre, lorsque vous décidez d’ajouter une cravate ou un nœud papillon, les options en ce qui concerne le choix de la couleur de la chemise s’amenuisent. Opter dans ce cas pour une chemise de couleur autre que le blanc ou le noir vous donnerait un air trop chargé.

Surtout, veillez à choisir une cravate ou un nœud papillon de couleur uni également. Cependant, si vous souhaitez apporter un peu plus de couleur à votre look, choisissez un nœud papillon fait également en pagne africain.

Avec une chemise en pagne africain

Cette façon de porter la veste en pagne africain est de plus en plus tendance. Il s’agit en effet d’une nouvelle tendance qui vous permet de casser les codes. Elle consiste à porter en dessous de la veste une chemise cousue dans un tissu du même motif que celui de la veste pour avoir un look uni au niveau du haut du corps.

Du reste, un pantalon noir fait très bien l’affaire. Pour mettre l’ensemble en valeur, il est préférable pour ce look de ne pas associer de cravate ou de nœud papillon.

Avec un gilet

Ce look est clairement celui des grandes occasions, comme un dîner de gala ou un mariage. Il suppose que vous portiez sous la veste en pagne africain un gilet. En la matière, deux choix s’imposent : vous pouvez soit opter pour un gilet de couleur unie dans un tissu totalement différent comme vous pouvez opter pour un gilet cousu avec le même pagne africain que la veste.

Pour ce qui concerne la chemise, elle doit alors être blanche. Vous pouvez associer une cravate ou un nœud papillon ou, au contraire, porter l’ensemble sans accessoire. Dans un cas comme dans l’autre, ce look reste tout à fait class et chic. Par contre, il faudra veiller à garder la chemise entièrement boutonnée, quelle que soit l’option choisie.

Avec un pull à col roulé

Dernier look et pas des moindres ! La veste en pagne africain avec un pull à col roulé. C’est le look décontracté par excellence pour rester chic pendant l’hiver. En effet, le pull à col roulé est d’une élégance discrète qui s’impose comme un subtil passe-partout lorsque la météo l’autorise. Une veste en pagne africain customisée avec un pull à col roulé peut se porter pour se rendre au travail.

Pour ce qui est du choix des couleurs, les classiques blanc et noir sont des inconditionnels, même si en l’espèce, tout est permis, ou presque.