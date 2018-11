Vers une évolution de la loi sur la liberté religieuse en Angola

En Angola, aucune église n’a été reconnue ou légalisée depuis 18 ans, a déclaré jeudi Francisco Maria, directeur de l’Institut national des affaires religieuses (INAR), à Caxito, dans la province de Bengo.

S’adressant à la presse, lors d’un briefing sur la normalisation de l’activité religieuse, le responsable de l’Institut national des affaires religieuses a déclaré que 1 106 églises illégales sont répertoriées dans le pays, ainsi que d’autres qui échappent au contrôle du ministère de la Culture.

Il a indiqué qu’il existe dans le pays aujourd’hui, 84 églises reconnues et autorisées à exercer une activité religieuse.

Selon Francisco Maria, certaines sectes religieuses déforment la doctrine biblique, violent les préceptes d’une saine coexistence au sein des communautés, modifient les habitudes et les coutumes des peuples et mettent en danger le bien-être de la population. « C’est un problème très grave et nous débattons depuis de nombreuses années. L’Exécutif a donc jugé bon, dans le contexte actuel en Angola, de modifier ce cadre afin de préserver le bien de la population, des églises et du pays en général. » a-t-il déclaré rapporte angola24horas.

Selon lui, de nombreux responsables d’église n’ont aucune formation théologique et presque chaque jour de nouvelles congrégations religieuses voient le jour et promeuvent la promiscuité et l’extorsion d’argent à la population au lieu de prêcher la parole de Dieu.

« Beaucoup remplissent cette fonction en tirant parti de l’ignorance, du manque de connaissances et de la vulnérabilité des gens« , a-t-il déclaré, soulignant que de nombreuses sectes religieuses nuisent au véritable rôle de l’église dans une société.

Il a reconnu que plusieurs églises du pays jouent un rôle important dans la moralisation de la société, en mettant en œuvre des projets à impact social principalement dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture, contribuant ainsi au développement des communautés où elles sont insérées.

La loi sur la liberté religieuse prévoit un maximum de 100 000 signatures pour qu’une puisse être reconnu en précisant qu’il y a une nouvelle proposition visant à réduire ce nombre à 60 000 signatures. « Il est une question qui sera également discutée dans un proche avenir, après que le nouveau projet de loi atteindre l’Assemblée nationale des ajustements peuvent être effectués, comme dans le pays, il y a encore beaucoup de difficultés en ce qui concerne les dossiers, les billets d’identité et d’autres document »;

Pour l’examen de la loi sur la liberté religieuse de conscience et de religion a créé une commission sous l’égide du ministère de la Culture qui se compose des représentants de la justice et des droits de l’homme, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de l’Administration Territoriale et de l’Etat, de la réforme de l’action sociale Promotion de la famille et de la femme et des secrétariats du Président de la République pour les affaires juridiques et sociales.