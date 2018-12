Une plateforme d’information sur le coton en Afrique de l’Ouest

Le Think Tank Africain spécialisé en Intelligence Stratégique ThinkTankers.org, vient de mettre en ligne Coton-Afrique.com, une nouvelle plateforme d’information sur le coton en Afrique de l’Ouest.

Coton-Afrique.com a pour objectif de faciliter aux acteurs publics et privés de la filière coton, ainsi qu’aux autres partenaires régionaux et internationaux, l’accès en temps réel à des informations stratégiques clés sur les aspects techniques, commerciaux, économiques ainsi que sur les appuis et les ressources qui peuvent être mobilisés par les acteurs de la filière coton-textile.

La plateforme offre l’avantage d’être une tribune conviviale d’information sur la filière coton de l’Afrique de l’Ouest, d’une part, de l’Afrique et du monde, d’autre part.

Elle est facilement accessible en ligne à partir de n’importe quel ordinateur, smartphone ou tablette. Un système d’alerte mensuelle permet d’informer les abonnés sur les nouvelles publications à travers un bulletin de veille.

En termes de contenu, le site comporte les rubriques suivantes :

Observatoire du coton : il répertorie l’ensemble des informations relatives à l’actualité sur le coton : marchés, pays, production, analyse etc.

Bulletin de veille Coton : une publication professionnelle réalisée à partir d’un corpus non figé de plusieurs centaines de sources de différentes natures. Elle est mensuelle et comporte des articles riches et variés aussi bien en français qu’en anglais.

Annuaire du Coton : il fournit la liste des acteurs de la filière coton en Afrique de l’Ouest ainsi que leurs coordonnées.

