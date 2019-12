Une nouvelle usine de tomates implantée au Ghana par des sociétés chinoises

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana a inauguré, ce vendredi 20 décembre 2019, une nouvelle usine de transformation de tomates, implantée à Afienya. La création de cette usine, dont le coût est estimé à environ 23 millions d’euros, s’inscrit dans le cadre du projet gouvernemental « un district, une usine ». Le Leefound Food Stuff Ghana Limited permettra au pays de réduire considérablement son taux d’importation de tomate transformée en plus de pouvoir procéder à l’exportation de sa production.

L’usine de transformation de tomates est créée par Grand Rise Food et Tianjin Limmin Condiments ; deux entreprises chinoises pour y produire du Ketchup, de la tomate en pâte, du jus de tomate et la sauce de tomate. Elle est capable de produire annuellement soixante mille tonnes de tomates et pourra employer 300 jeunes. L’usine s’étend sur une superficie de 60 000 m² et comporte plusieurs entrepôts, des ateliers de production et des bureaux.

Il est aussi prévu dans le projet la création de fermes. Le gouvernement a demandé aux producteurs locaux de tomates d’élargir leurs fermes dans le but d’accroître l’approvisionnement, ce qui leur permettra d’avoir de meilleurs revenus. En 2018, le Ghana avait importé du Burkina-Faso 100 millions de dollars de tomates fraîches.

Avec l’influence des deux entreprises chinoises, l’usine a été construite suivant le concept chinois de la modélisation et du développement des zones reculées. Le Président ghanéen a également inauguré, jeudi, un projet de construction d’un parc industriel qui sera réalisé par la Chine.