Une délégation d’officiels nigériens en visite au Bénin

La nouvelle avait circulé la semaine dernière sous forme de rumeurs. Mais depuis dimanche, une délégation de hauts responsables des douanes nigériennes a effectivement foulé le sol béninois pour un séjour d’une semaine.

Vendredi dernier, l’oléoduc Niger-Bénin pour l’exportation du pétrole nigérien a été officiellement mis en service. Le remplissage est en cours et la première exportation de pétrole via le terminal de Sèmè-Kpodji au Bénin devrait se faire entre fin avril et début mai. C’est dans le cadre de cette mise en service qu’une forte délégation nigérienne est arrivée au Bénin, ce dimanche, et devrait séjourner dans le pays jusqu’au 9 mars. Forte d’une dizaine de membres, la délégation compte cinq hauts gradés des douanes et des hommes d’affaires.

Parmi les membres de la délégation, on peut citer le colonel Abdoulaye Alidou Maiga, directeur de la Facilitation, du Partenariat, des Régimes économiques et particuliers, chef de mission ; le colonel Adamou Abdou Zaroumeye, directeur de la Réglementation et de la Coopération douanière, ou encore le colonel Amadou Adamou Sinka, directeur de l’Audit et du Contrôle interne. Plusieurs séances de travail avec la partie béninoise ainsi que des visites de sites, notamment le terminal de Sèmè-Kpodji sont programmés.

Quid de la question des frontières terrestres nigériennes toujours fermées ?

Même si cela n’est pas officiellement inscrit dans l’agenda de la visite de la délégation nigérienne, il n’est pas exclu que la question des frontières terrestres nigériennes toujours fermées s’invite dans les discussions. En effet, alors que le sommet extraordinaire des chefs d’État de la CEDEAO, tenu le 24 février 2024, a levé l’essentiel des sanctions qui frappaient le Niger et que le Bénin a immédiatement ouvert ses frontières avec le voisin nigérien, de l’autre côté, rien n’a bougé. Une délégation composée de trois ministres béninois – Abdoulaye Bio Tchané du Développement, Romuald Wadagni des Finances et Gaston Dossouhoui de l’Agriculture – était à la frontière, mercredi dernier, où ils ont pu constater l’effectivité de la levée de toutes les barrières du côté béninois. Le ministre du Développement a appelé les autorités à lever les barrières pour que les populations puissent à nouveau vaquer normalement à leurs occupations.