Une biographie touchante et humoristique sur le destin tragique d’un jeune garçon courageux

Le Petit Amidou vit comme un orphelin. Privé de scolarité très tôt, il est brinquebalé entre les membres de sa famille. Pourtant il montre une force de caractère et ne se laisse pas s’apitoyer sur son propre sort. Il s’adapte et va trouver le moyen de s’en sortir, poussé par son courage sans faille.

Dans cette biographie, l’auteur raconte avec humour l’histoire du petit Amidou. Entre drame et bravoure, il tisse le récit édifiant, cocasse et plein de péripéties d’un jeune voulant s’en sortir. Une belle leçon de vie !

L’AUTEUR – Lamine Stéphane Konaté, né en 1976 à Abidjan en Côte d’ivoire, Lamine Stéphane Konaté, passe un diplôme de management à Londres. Par la suite il passera une formation dans la restauration. Aujourd’hui marié et père de trois enfants, il occupe un poste de chef d’équipe à Prêt à Manger, en France.

EXTRAIT :Avant Scolarisé à Bringakro du CP1 au CE2, il parcourut durant ces quatre années douze kilomètres aller-retour – soit six kilomètres le matin et six le soir à la fin des cours – avec les autres enfants du village. Son compagnon de route Kouadio-Kouassi et lui étaient vite devenus inséparables, toujours prêts à se serrer les coudes dans toutes sortes de situations utiles ou inutiles. La plupart du temps, il s’agissait de bagarres dues aux rivalités entre les villages.

Commander le livre aux Editions Jets d’Encre