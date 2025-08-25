Une américaine retrouvée en Écosse dans une tribu africaine: l’étrange histoire du Royaume de Kubala

L’affaire a défrayé la chronique internationale ces derniers jours. Kaura Taylor, une jeune Américaine de 21 ans originaire du Texas, portée disparue depuis près de quatre mois, a été retrouvée au sein d’une communauté autoproclamée « africaine » dans les forêts écossaises. Mais contrairement à ce qu’ont pu croire ses proches, la jeune femme n’a jamais vraiment « disparu » mais a rejoint son roi et sa reine.

« Pour les autorités britanniques, je ne suis pas portée disparue. Laissez-moi tranquille. Je suis une adulte, pas une enfant sans défense« , a déclaré Kaura Taylor dans une vidéo postée depuis son campement. La jeune femme, qui se fait désormais appeler « Asnat, Dame Safi« , vit aujourd’hui dans ce qu’elle considère comme sa nouvelle famille.

Le Royaume de Kubala : une communauté aux revendications historiques controversées

Le groupe, appelé « Royaume de Kubala« , est dirigé par le roi Atehene, 36 ans, anciennement chanteur d’opéra connu sous le nom de Kofi Offeh, et sa femme la reine Nandi (née Jean Gasho), 43 ans et mère de sept enfants. Asnat est leur servante, mais se considère aussi comme la seconde épouse du roi. La petite communauté s’est installée dans une forêt près de Jedburgh, dans la région des Scottish Borders.

Selon leurs croyances, ils seraient une tribu hébraïque perdue revenue en Écosse pour réclamer des terres qui auraient été volées à leurs ancêtres lorsque la reine Elizabeth Ière « a déporté tous les Noirs d’Écosse et d’Angleterre » dans les années 1590. La reine Nandi affirme que « les Jacobites étaient noirs, descendants de leur ancêtre Jacob, Yacobho, un homme noir« .

Ces affirmations historiques sont cependant largement contestées par les historiens. Bien que des populations d’origine africaine aient été présentes en Europe à cette époque, aucune preuve historique ne corrobore l’existence d’une déportation systématique telle que décrite par le groupe.

Un mode de vie en rupture avec la société moderne

Le groupe revendique un mode de vie simple : « Nous vivons une vie très simple de retour à l’innocence. Nous nous connectons à la nature, aux arbres autour de nous« , explique le roi Atehene.

La communauté « ne reconnaît pas les lois locales » et affirme ne suivre que les lois de leur dieu, appelé Yahowah. Cette position les a menés à plusieurs confrontations avec les autorités locales. Le groupe a reçu des ordres d’expulsion et a même subi des attaques sur leur campement, leurs tentes ayant été incendiées.

Les inquiétudes de la famille

Du côté de la famille de Kaura Taylor, l’inquiétude est palpable. « Elle a disparu en mai. Mais elle n’avait pas disparu du tout, elle est partie vivre avec ces gens« , a déclaré Vandora Skinner, la tante de Taylor. « C’est très stressant et difficile. Cela nous brise le cœur. Nous sommes extrêmement inquiets pour Kaura, mais elle pense que personne ne se soucie d’elle« .

La jeune femme a toutefois défendu sa décision dans une publication Facebook du 20 août, affirmant avoir fui des violences familiales. « J’ai fui une famille très violente et toxique qui m’a agressée sexuellement depuis mon enfance !« , a-t-elle écrit.

Le Conseil des Scottish Borders a confirmé qu’il « travaille avec la police écossaise » sur cette situation en cours et qu’il a fourni « des conseils et des informations sur les possibilités de logement et d’autres services de soutien« .

Détentrice d’un visa touristique de six mois expirant en novembre, l’Américaine pourrait être expulsée du territoire écossais, ce qu’espère fortement son entourage.