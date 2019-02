Un Pavillon qui fédère l’Afrique des lettres

Pour la première fois, les pays africains se mobilisent et se rassemblent sur un espace unique lors du salon « Livre Paris », l’un des plus importants salons du livre en Europe. Au cœur d’un espace de 400 m², le Pavillon des Lettres d’Afrique réunira plus d’une dizaine de pays du continent africain dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun.

la Côte d’Ivoire, le Congo Brazzaville, la Guinée, Madagascar, le Sénégal, le Togo… ainsi que Haïti et plus d’une centaine d’écrivains. Ce pavillon offre ainsi une vitrine exceptionnelle de la diversité et de la richesse littéraire du continent en s’ouvrant également aux littératures anglophones, avec le Nigeria comme pays à l’honneur pour cette première édition.

Plus de 100 auteurs attendus avec une riche programmation

Le Pavillon des Lettres d’Afrique sera un véritable espace d’échanges entre auteurs, professionnels et le grand public autour de débats, tables rondes, entretiens en tête à tête avec des auteurs, séances de dédicaces, dégustations, remises de prix, ateliers jeunesse – dans un espace dédié, parrainé par la Fondation Children of Africa, fondée et présidée par la première dame de la Côte d’Ivoire, Madame Dominique Ouattara – .

Voir le site du Pavillon des lettres d’Afrique