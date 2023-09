Un nuage de sable du Sahara arrive de nouveau sur la France

Une nouvelle fois, avec la vague de chaleur, un nuage de poussière franchit la Méditerranée. Ce sable du Sahara, qui se dépose ensuite en France, produit de belles images et excite les imaginaires.

Une nouvelle fois, l’Europe du Sud est globalement touchée par un nuage de sable. En France, c’est d’abord l’Ouest du pays, notamment la Normandie et la Bretagne, qui ont vu cette poussière fine passer dans les airs. Avec comme résultat des images surprenantes, et parfois très belles, qui circulent sur les réseaux.

🌅 Le sable du Sahara survole le sud, le centre et l'ouest de la France ce mardi matin. Il est très visible dans le ciel comme ici à Damgan dans le sud de la Bretagne. (via @Viewsurf) pic.twitter.com/aOiufpwxOr — Météo Express (@MeteoExpress) September 5, 2023

Et comme toujours, la question de la radioactivité agite les réseaux. En cause, les essais nucléaires français dans la région. Entre 1960 et 1966, dix-sept essais nucléaires ont été effectués par les militaires français, sur un espace de sept cent cinquante kilomètres, entre Reggane et In Ecker.

Le sable du Sahara, une façon de rappeler les erreurs françaises en Algérie

Si les conséquences, à l’époque, pour les populations, la faune et la flore avaient été importantes, ce sable est, depuis longtemps, débarrassé de toute radioactivité. Mais pour les internautes, c’est toujours l’occasion de déformer un peu l’histoire. Les Marocains avaient même été jusqu’à faire courir la rumeur d’une radioactivité des dattes algériennes deglet nour, pour, en réalité, reprendre le marché à leur compte.

Aujourd’hui, ce sable n’a pas de conséquence particulière pour les populations qu’il survole. Il peut cependant salir les toitures et les voitures. Et offrir de belles images qui feront le tour du web.

Pour autant, l’arrivée du sable va avec une vague de chaleur hors norme. Des problèmes de pollution aux particules fines sont en générale concomitantes. Et les personnes souffrant de problèmes respiratoires sont donc invitées à rester chez elles.