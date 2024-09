Un nouveau drame de la migration secoue les côtes sénégalaises

L’espoir s’est transformé en désespoir. Une pirogue transportant au moins 150 migrants a fait naufrage dimanche au large de Mbour, au Sénégal. Les recherches sont toujours en cours, mais le bilan humain risque de s’alourdir considérablement. Ce nouveau drame vient s’ajouter à la longue liste des tragédies qui endeuillent les routes de la migration.

Cinq corps sans vie ont été repêchés

Sur le quai de Mbour, à 80 km de Dakar, au Sénégal, l’atmosphère est à la consternation. Les familles des disparus, le visage marqué par l’angoisse, attendent désespérément des nouvelles. Les pêcheurs, premiers témoins de la tragédie, évoquent des scènes de désolation : des corps flottant à la surface de l’eau, des cris de détresse… Ce lundi 9 septembre 2024, cinq corps sans vie ont été repêchés par un bateau de la Marine nationale.

Hier dimanche, quatre candidats à l’émigration clandestine ont été retrouvés par les pêcheurs venus secourir la pirogue en détresse. Au total, ce sont 24 personnes à être sauvées. Parmi ces rescapés, trois hommes sont encore internés à l’hôpital. Ce naufrage rappelle la détermination de milliers de personnes à fuir la misère et les conflits pour rejoindre l’Europe. Malheureusement, cette quête d’une vie meilleure tourne trop souvent au drame.

Lutte contre les causes de la migration clandestine

Les migrants, souvent jeunes et désespérés, sont les premières victimes de ces traversées périlleuses. Ils sont confrontés à des conditions de voyage inhumaines et risquent leur vie à chaque instant. Les passeurs, qui organisent ces traversées clandestines, exploitent la misère humaine et mettent en danger la vie de leurs clients. Face à cette tragédie, la communauté internationale tente de renforcer la coopération pour lutter contre les causes profondes de l’immigration clandestine.

C’est ce qui justifie d’ailleurs, le périple récemment effectué par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, dans trois pays ouest-africains : la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal. Du 27 au 29 août, le Premier ministre espagnol, a entrepris une visite de trois jours en Afrique de l’Ouest. Le but principal de cette visite était de renforcer la lutte contre la migration irrégulière.

Réseaux criminels transnationaux

L’Espagne, la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal ont signé un mémorandum d’entente sur la migration. Un accord qui vise à établir un cadre de coopération structuré pour une gestion plus efficace des mouvements migratoires. Étant donné que la migration irrégulière est souvent associée à des réseaux criminels transnationaux impliqués dans le trafic d’êtres humains, le blanchiment d’argent et le terrorisme.

Cet accord signé entre les pays vise à renforcer la coopération policière et judiciaire entre le royaume ibérique et les deux pays. Ainsi, il est convenu que les pays signataires vont démanteler ces réseaux criminels et assurer la sécurité de leurs citoyens respectifs. Sur un autre volet, cet accord vise à stimuler le développement économique de la Mauritanie, de la Gambie et du Sénégal, en favorisant une migration légale et ordonnée.