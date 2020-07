Un jeune Algérien décède après son interpellation par la police belge

Un ressortissant algérien, âgé de 29 ans, décède lors d’une interpellation musclée par la police dans la ville d’Anvers, en Belgique. Il est difficile de ne pas faire le lien avec l’Américain George Floyd.

La vidéo montrant son interpellation a d’ailleurs été largement relayée après sa diffusion sur les réseaux sociaux.

En effet, les images enregistrées rappellent le scénario de George Floyd, âgé de 46 ans décédé, en mai dernier, étouffé par le genou d’un policier. Sa mort tragique a soulevé un émoi et un mouvement de protestation anti-raciste aux États-Unis.

Selon des médias nationaux belges, « cet homme, dont l’interpellation a été filmée et circule sur les réseaux sociaux, a été retrouvé blessé à la tête ».

Par ailleurs, le porte-parole de la police d’Anvers, Sven Lommaert, précise que « les policiers ont maîtrisé l’homme, le mettant à terre et lui passant des menottes, et appelé les services de secours, qui sont arrivés une douzaine de minutes plus tard ».

Quelques minutes plus tôt, les images diffusées sur Twitter montrent le jeune Akram allongé, ventre au sol, maintenu manu militari par des policiers devant la terrasse d’un café.

« Justice pour Akram »

L’opinion publique internationale est particulièrement sensibilisée à la question des violences policière suite à la mort de George Floyd. La vidéo rapportant la mort du jeune Akram a largement été partagée sur les réseaux sociaux. Les internautes réclament justice pour le jeune homme à travers le hashtag « #JusticeForAkram ».

Le parquet précise en effet « avoir ouvert une enquête sur les circonstances exactes de l’arrestation et de la mort de cet homme qui résidait à Bruxelles ».

Les autorités algériennes réagissent

Du coté des autorités algériennes, l’ambassadeur d’Algérie en Belgique, Amar Belani, qui suit de près les développements de cette affaire, estime, dans une déclaration à la presse belge, que des éléments devaient « être clarifiés ».

Il précise en effet que « pour le moment, il est difficile de se prononcer sur l’intervention des agents de police ainsi que sur les conditions exactes dans lesquelles s’est déroulée l’arrestation de notre jeune compatriote Akram ».

« Le visionnage des vidéos, y compris celles qui circulent sur les réseaux sociaux et leur recoupement avec les résultats de l’autopsie permettront, je l’espère, de faire la lumière sur les quelques zones d’ombre qui entourent cette déchirante affaire », a-t-il conclu.