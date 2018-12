Tout savoir sur le henné. Mehandi.com est probablement le site le plus complet sur la question. Agrémenté de nombreuses photos de réalisations, il explique la coutume orientale sous toutes ses coutures et l’élève au rang de véritable art. Une adresse référence.

Tapez le mot henné sur vos moteurs de recherche et vous trouverez une pléthore de sites, plus ou moins bien faits sur le sujet, mais aucun pour arriver à la cheville de Mehandi.com. C’est justement un pied et un mollet richement décorés au henné qui vous accueillent sur la Une du site anglophone. Le ton est donné et se place résolument sous le signe de l’esthétisme.

La première des treize rubriques n’est autre qu’une galerie de modèles, dos et paumes de la main, tous aussi finement élaborés les uns que les autres. Le henné, pratique culturelle ancestrale initialement développée pour embellir les mains, se fait art. Avec délice. Des pages qui, à elles seules, valent le détour. Et les internautes qui ne maîtrisent pas l’anglais y trouveront largement leur compte.

Histoire du henné

Si la langue n’est pas une barrière pour vous, vous plongerez avec intérêt dans les entrailles d’un site d’où l’on ressort en ayant assurément appris quelque chose. Comme le fait que les premières traces de l’utilisation du henné, des empruntes rupestres en Turquie, datent de 7 000 ans avant Jésus Christ. Du Moyen-Orient, le henné serait arrivé en Méditerranée, en Afrique du Nord et jusqu’en Espagne entre 1 700 et 600 ans avant notre ère pour être intégré au 6ème siècle (après JC) dans les coutumes musulmanes.

Symbole de féminité et de fertilité autant que de chance et de prospérité, le henné est utilisé dans les mariages au Maghreb où il est également utilisé pour teindre les cheveux. Mehandi, très pédagogique, nous montre, photos à l’appui, comment préparer son henné et les différentes techniques d’application. Le site nous livre également les secrets pour avoir un henné plus foncé, jusqu’à l’indigo. Il nous met en garde contre les soi-disant hennés noirs, lesquels ne sont pas naturels et peuvent s’avérer dangereux pour la peau.

Images soignées, navigation facile, contenu fourni, le site propose en plus une petite boutique en ligne pour acquérir des produits, des ustensiles ou des livres spécialisés. Autant d’atouts qui font de Mehandi une valeur sûre du Net.

