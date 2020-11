Ultimatum d’Abiy Ahmed aux forces tigréennes : l’ONU préoccupée par la protection des civils

Alors que le Premier ministre éthiopien a donné, ce dimanche, 72 heures aux troupes du TPLF pour déposer les armes, avant l’assaut contre Mekele, capitale du Tigré, l’ONU lance un appel pour la protection des populations civiles.

Ce dimanche 22 novembre 2020, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a fixé un ultimatum de 72 heures aux troupes du TPLF pour déposer les armes. Sans quoi, un assaut infernal sera lancé contre la capitale de la région, Mekele. « La route vers votre destruction touche à sa fin et nous vous demandons de vous rendre dans les prochaines 72 heures. Vous êtes à un point de non-retour. Saisissez cette dernière chance », indique le communiqué publié par le Premier ministre à l’attention des responsables du TPLF.

L’armée, pour sa part, avait demandé, dès samedi, aux civils de se sauver pour ne pas être victime de l’assaut qu’elle promet impitoyable. Côté tigréen, on n’entend pas courber l’échine. Le TPLF, à travers son chef, Debretsion Gebremichael, a très vite répondu à l’ultimatum du Premier ministre, promettant de se battre jusqu’au bout. « Tant que la force d’occupation sera au Tigré, les combats ne cesseront pas », a-t-il affirmé.

Face à l’obstination des deux parties qui n’augure rien de bon pour la sécurité des populations civiles, l’ONU a appelé, ce lundi 23 novembre 2020, les autorités éthiopiennes à prendre toutes les dispositions utiles en vue d’assurer la protection de ces populations. Et au-delà des populations, Catherine Sozi, coordinatrice humanitaire de l’ONU pour l’Éthiopie, a également exhorté à la protection « toutes les infrastructures civiles comme les centres de santé, les écoles et le réseau d’eau ».

Les autorités d’Addis Abeba tentent de rassurer l’opinion internationale en publiant, ce lundi, à travers Ethiopia State of Emergency Fact Check, un communiqué dans lequel elles mettent l’accent sur les efforts déployés par l’armée depuis l’ouverture des hostilités pour assurer la protection des civils.





