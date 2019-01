TV5MONDE, la chaîne culturelle francophone mondiale, diffusera en exclusivité à compter du lundi 2 octobre prochain, la saison 2 de la série panafricaine « Parents, Mode d’emploi ».

TV5MONDE Afrique, pré-acheteur de la série, diffusera cette nouvelle saison inédite tous les jours du lundi au dimanche à 20h50 (TU).

Deux rediffusions auront lieu chaque lendemain du lundi au vendredi à 8h10 et à 13h20 (TU). Chaque épisode sera disponible le lendemain de la diffusion antenne en video à la demande sur la Web TV Afrique ainsi que sur TV5MONDE PLUS accessible dans le monde entier.

L’adaptation gabonaise de la série française relate avec humour le quotidien d’un couple de quadragénaire Magloire et Edith KUMBA et leurs 3 enfants agés de 8 à 16 ans. Cette famille représentative de la classe moyenne africaine en plein essor incarne l’image d’une Afrique moderne. Dans cette saison 2, la scénariste et réalisatrice Samantha Biffot continue son travail de réadaptation en tenant compte des différences culturelles créant ainsi des situations comiques. La direction artistique et la mise en scène restent fidèles à l’esprit de la série originale.

Le célèbre humoriste gabonais Omar DEFUNZU incarne le rôle du père Magloire KUMBA, Aisha YAMAV celui de la mère Edith KOUMBA, Waren MARABI est Junior, Jardelle ANGUE est Gladys et Ben MARABI est Hypolite.

La série est produite par la société « On est Ensemble Productions » d’après une idée originale imaginée par Eléphant Story pour France 2. Le format africain est distribué par France Télévision Distribution.