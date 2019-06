Turquie : l’Algérien « sauveur » de la fillette, un héros ou un criminel ?

Une vidéo relayée à grands fracas sur les réseaux sociaux a été reprise par quasiment toute la presse mondiale qui présente un Algérien sauveur d’une fillette en Turquie comme un héros. AFRIK.COM pense plutôt qu’il faut poursuivre cet Algérien, Feuzi Zabaat, âgée de 17 ans, et son ou ses complices, pour tentative de meurtre sur cette fillette qui a eu une sacrée chance.

Au premier regard, l’on pensait que les images avaient été prises par une caméra de vidéo-surveillance. Ce qui pourrait justifier qu’une telle scène puisse être filmée. Sauf que, d’un côté, le fait que ces images soient bien cadrées, soulève un doute sur la véracité des faits. D’un autre côté, l’on s’aperçoit que ces images ont été prises à bord d’une… camionnette (voir le rétroviseur de la camionnette qui apparaît vers la fin), par quelqu’un, qui avait l’objectif de son appareil sur le futur « sauveur », Feuzi Zabaat, un immigrant originaire d’Algérie, âgée de 17 ans, qui attendait qu’on lui jette cet enfant depuis on ne sait où.

Car, quelques secondes avant la supposée chute de l’enfant, le « sauveur » avait le regard sur la provenance de cette fillette, une petite Syrienne. Il a eu le temps de regarder en haut du bâtiment, de jeter un coup d’œil sur sa gauche et de se remettre en posture de’attente. Et contrairement aux badauds à côté, deux jeunes garçons, qui s’agitaient aux abords de la scène, eux ne savaient pas ce qui se tramaient. Ils ont accouru après la chute. Seuls la personne qui filmait à bord de la camionnette, le soi-disant sauveur Algérien, et la ou les personnes qui allaient jeter l’enfant étaient au courant de ce qui tramait, et se tenaient tous prêts à agir. Selon toute vraisemblance, l’un devait filmer, l’autre ou les autres devaient jeter et le dernier intercepter l’enfant qui allait être jeté d’un moment à l’autre.

Heureusement que l’enfant a pu être rattrapé par l’individu. Le pire aurait en effet pu se produire. Et à voir la trajectoire de la fillette, une petite courbe, en lieu et place d’une chute verticale (lois de la physique), l’on s’aperçoit qu’elle a été jetée. Bref, un scénario ayant mis en danger la vie d’autrui qui fait qu’AFRIK.COM se dit convaincu qu’une enquête devrait être ouverte en Turquie afin de mettre toute la lumière sur cette mise en scène qui aurait pu mal se tourner et finir en drame. Que cherchaient ces gens en tournant ce film qui a frisé l’horreur ? Ont-ils voulu rééditer, comme le rappelle AFRIK.COM l’histoire du Malien Mamadou Gassama, qui a sauvé un enfant en France, en 2018 ?

Si l’on sait que ce Mamadou Gassama, pour son geste héroïque, a été finalement bénéficié de la nationalité française, l’on comprend aisément que son histoire pourrait inspirer d’autres sans-papiers qui pourraient la rééditer pour bénéficier de faveurs similaires. D’où l’urgence de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que d’autres personnes de mauvaise foi, pour leurs propres intérêts, ne mettent en danger des vies, à travers des scénarios, des scènes qui auraient pu être parfaitement montées.

Sauf que celle de l’Algérien en Turquie a été un piètre montage qui saute à l’œil. En tous les cas, il urge de dissuader les potentiels futurs metteurs en scène avant qu’ils ne commettent l’irréparable à travers des crimes fruits de montages mal organisés. Car pour cette fois, le montage a été bien organisé, la fillette ayant été sauve.

