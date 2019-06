Tunisie : une marche des migrants violemment dispersée par la police à Médenine

Des dizaines de demandeurs d’asile originaires de pays subsahariens vivant dans un centre d’hébergement sous la supervision du HCR ont marché sur la ville de Medenine au sud-est de la Tunisie pour demander leur réinstallation dans un autre pays. Les forces de sécurité sont intervenues violemment alors que la marche pacifique progressait vers le centre de la ville.

Utilisant des gaz lacrymogènes et des matraques, les forces de sécurité ont fait plusieurs blessés parmi les demandeurs d’asile. Deux journalistes étaient présents pour couvrir la marche et de nombreux étudiant qui étaient présents en soutien ont été arrêtés.

Ce n’est pas la première fois que les demandeurs d’asile demandent leur déménagement en raison de la détérioration et du surpeuplement de leurs hébergements.

Le gouvernement tunisien a la responsabilité de protéger tous les réfugiés sur son territoire et de respecter la Convention de 1951 signée par l’Etat tunisien rappelle le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, FFTES, dans un communiqué invitant les organisations d’intervention des Nations Unies à assumer leurs responsabilités, à remédier à l’échec de Médenine et à réclamer une capacité logistique optimale.

Les crises successives et la confusion dans la gestion des questions de migration en Tunisie sont dues aux conséquences des politiques inhumaines européennes en matière d’immigration et à l’absence d’une politique de migration nationale durable conforme aux traités internationaux précise le Forum tunisien des droits économiques et sociaux.