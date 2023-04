Tunisie : soupçonné sur son état de santé, Kaïs Saïed réapparaît et attaque

Alors que la polémique enflait sur son état de santé et que certains Tunisiens pensaient déjà à une vacance du pouvoir, le Président tunisien, Kaïs Saïed, est apparu, ce lundi soir, dans une vidéo diffusée par ses services.

Les Tunisiens n’ont pas vu leur Président depuis le 22 mars. Et cette disparition soudaine sans explication n’a pas manqué de donner lieu à toutes sortes de supputations. Surtout de la part de la principale coalition de l’opposition, le FSN (Front de salut national) qui a assuré d’être au courant des ennuis de santé du premier des Tunisiens et qui n’a pas hésité à demander des comptes au gouvernement au cours d’une conférence de presse tenue, ce lundi, par son président, Ahmed Néjib Chebbi. Le FSN est allé plus loin en évoquant la question de la « vacance permanente » du pouvoir, auquel cas, il faut « lancer des concertations sérieuses et ouvertes pour que le peuple tunisien et les forces civiles et politiques se mettent d’accord sur un mécanisme de transfert du pouvoir ».

Une réapparition musclée

C’est peut-être la conférence de presse donnée par le Président du FSN qui a précipité la réapparition de Kaïs Saïed qui, dans une vidéo rendue publique par les services de la Présidence, recevait la Première ministre, Najla Bouden. Comme il en a l’habitude, le chef de l’État tunisien n’a pas fait dans la dentelle dans la séquence vidéo. En effet, il s’est vertement attaqué aux responsables de l’opposition. Il a d’abord observé « un degré de folie jamais connu en Tunisie », avant de poursuivre : « Le Président s’est absenté deux ou trois jours, il a attrapé froid et ça devient un problème, une vacance du pouvoir, un vide ? Ces gens ne méritent que mépris ». Puis il ajoute que la vacance du pouvoir « est dans leurs têtes, ces gens ont perdu la boussole, ils sont obsédés par le pouvoir ».

Si le gouvernement tunisien n’a pas communiqué sur le problème de santé qu’aurait eu le Président, l’agence de presse italienne, Nova, a fait observer, ce lundi, que Kaïs Saïed aurait eu un léger infarctus qui aurait conduit à son hospitalisation, jeudi dernier.