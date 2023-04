Kaïs Saïed gravement malade ? En Tunisie, on envisage le pire

L’absence prolongée du Président tunisien de la scène politique fait craindre le pire. Annoncé malade depuis deux semaines, Kaïs Saïed n’a plus fait d’apparition. L’inquiétude gagne du terrain.

Qu’est-il arrivé au Président tunisien Kaïs Saïed ? Ce lundi, le FSN (Front de salut national) a appelé le gouvernement tunisien à se prononcer sur les raisons de l’absence du dirigeant de la scène politique, ces derniers jours. La principale coalition d’opposition en Tunisie a assuré avoir été informée de problèmes de santé du chef de l’Etat.

Lors d’une conférence de presse, tenue ce jour, à Tunis, Ahmed Néjib Chebbi, président du FSN, a demandé « au gouvernement de s’adresser au peuple tunisien et de dire s’il y a des raisons de santé qui ont obligé le Président à s’absenter ». L’opposant a en outre demandé aux autorités d’édifier l’opinion sur « la nature de ces raisons de santé » de Kaïs Saïed.

Une affaire qui « concerne tous les Tunisiens »

Et de préciser que sa formation politique « a été informée, dès le premier jour, que le Président Saïed souffrait de problèmes de santé. Mais nous n’avons pas réagi, estimant que tout le monde pouvait avoir un problème de santé passager ». Le patron du FSN insiste que « cette affaire concerne tous les Tunisiens ».

Et selon lui, « en cas de vacance permanente », il faut « lancer des concertations sérieuses et ouvertes pour que le peuple tunisien et les forces civiles et politiques se mettent d’accord sur un mécanisme de transfert du pouvoir ». Et de mettre en garde que la Tunisie affronterait une « grande catastrophe » en raison d’un vide législatif.

En cas de vacance de pouvoir…

En effet, la Constitution promulguée à l’été 2022 par Kaïs Saïed stipule qu’en cas de vacance permanente (décès ou d’une maladie grave empêchant de diriger le pays), c’est le président de la Cour constitutionnelle qui doit remplacer le chef de l’État jusqu’à la tenue d’une nouvelle élection présidentielle.

Sauf que cette Cour constitutionnelle attend toujours d’être mise en place. Notons que depuis le 22 mars, le Président tunisien n’a effectué aucune activité ni déplacement en public, selon la présidence de la République tunisienne. Âgé de 65 ans, Kaïs Saïed est élu Président de la Tunisie depuis 2019.