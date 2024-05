Tunisie : les avocats de nouveau en grève générale pour dénoncer les agressions et exiger le respect de leur profession

Les avocats tunisiens observent une deuxième grève générale, ce jeudi 16 mai, à l’appel du Conseil national de l’ordre des avocats. Cette mobilisation vise à protester contre les agressions subies par des confrères et à exiger le respect de leur profession.

Cette nouvelle grève fait suite à l’arrestation, samedi dernier, de l’avocate Sonia Dahmani et d’un autre avocat, Mehdi Zagrouba. Ces arrestations, survenues dans le contexte d’une intervention des forces de l’ordre au siège de l’Ordre des avocats, ont été dénoncées comme une atteinte à l’indépendance de la justice et aux libertés fondamentales.

Appel à l’intervention du Président Saïed

Le bâtonnier des avocats tunisiens, Hatem Meziou, a appelé le président de la République, Kaïs Saïed, à intervenir pour « ramener les choses à la normale ». Il a également souligné que les avocats « ne recherchent ni l’escalade ni l’instrumentalisation politique », mais qu’ils sont déterminés à défendre leur profession et l’indépendance de la justice.

Outre la grève générale, les avocats tunisiens organisent également un mouvement de protestation devant le Palais de Justice à Tunis. Cette mobilisation traduit la colère et la frustration de la profession face aux agressions subies et au climat de pression qui pèse sur la justice. La grève des avocats tunisiens illustre les tensions croissantes en Tunisie et les risques d’atteintes aux libertés fondamentales.

Une situation préoccupante

La Tunisie, berceau du Printemps arabe, est aujourd’hui confrontée à une grave crise en matière de respect des libertés et d’indépendance de la justice. Depuis son avènement au pouvoir, le Président Kaïs Saïed a concentré les pouvoirs entre ses mains et a engagé une série de réformes liberticides. Les libertés fondamentales sont bafouées.

La liberté d’expression est sévèrement restreinte. Les journalistes, les défenseurs des droits humains et les opposants politiques sont régulièrement harcelés, intimidés et arrêtés arbitrairement. La liberté de réunion est également menacée. Les manifestations pacifiques sont souvent dispersées par la force et les militants sont victimes de violences policières. L’indépendance de la justice est gravement compromise.

Respect des libertés et indépendance de la justice

Pire, le Président Saïed a limogé des juges, dissous le Conseil supérieur de la magistrature et s’est ingéré dans des affaires judiciaires. Ces atteintes aux libertés fondamentales ont plongé la Tunisie dans un climat de peur et d’incertitude. La société civile est muselée et les voix critiques sont réduites au silence. L’avenir de la démocratie tunisienne est gravement menacé.

La communauté internationale a condamné ces dérives autoritaires et a appelé au respect des libertés et à l’indépendance de la justice en Tunisie. Les pressions internationales s’intensifient pour contraindre le Président Saïed à revenir sur ses décisions liberticides et à restaurer l’État de droit.