Tunisie : l’Etat d’urgence prolongé

Le Président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a annoncé la prolongation de l’Etat d’urgence pour trois mois supplémentaires.

En Tunisie, le Président Béji Caïed Essebsi, a annoncé, ce jeudi 16 février 2017, la prolongation de l’Etat d’urgence pour trois mois supplémentaires.

C’est en effet dans un communiqué rendu public et relayé par la TAP, que la présidence de la République tunisienne indique que cette décision a été prise après concertation avec le chef du gouvernement et le président de l’Assemblée des représentants du peuple sur les questions relatives à la sécurité nationale et la situation aux frontières et dans la région.

L’Etat d’urgence en Tunisie, décrété le 24 novembre 2015 après un attentat contre un bus de la sécurité présidentielle au cœur de la capitale et qui avait fait 12 morts, n‘était censé durer que trente jours. Cette mesure octroie des pouvoirs d’exception aux forces de l’ordre, et permet d’interdire les grèves et les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre.

A noter que la précédente prolongation, d’une durée d’un mois, avait été prise le 17 janvier 2017.