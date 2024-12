Tunisie : Kaïs Saïed appelle à une coopération respectueuse des choix du peuple

Le Président tunisien Kaïs Saïed a réaffirmé, ce mardi, que toute coopération avec la Banque mondiale doit être alignée sur les désirs et les choix du peuple tunisien, rejetant ainsi toute ingérence extérieure, notamment celle du Fonds monétaire international (FMI). Cette déclaration a eu lieu lors de sa rencontre avec Ousmane Dion, vice-président du Groupe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, au Palais de Carthage à Tunis.

Le Président a souligné que la Tunisie ne doit pas se soumettre aux conditions imposées par des institutions internationales, comme le FMI, mais plutôt prendre des décisions indépendantes, respectant la souveraineté du pays.

Les priorités sociales de la Tunisie mises en avant

Lors de cet entretien, Kaïs Saïed a exposé les priorités de son gouvernement en matière de développement social. Il a notamment mentionné les secteurs clés que sont la santé, l’éducation, les transports et la sécurité sociale, des domaines dans lesquels la Tunisie cherche à renforcer ses actions. Selon le Président, toute collaboration avec des organisations internationales, y compris la Banque mondiale, doit soutenir ces priorités et se conformer aux orientations décidées par le gouvernement tunisien, en accord avec les aspirations du peuple.

Saïed a insisté sur la nécessité d’une approche économique et sociale qui place l’être humain au cœur du développement. Il a affirmé que les transformations mondiales actuelles exigent de repenser les modèles économiques, en mettant davantage l’accent sur les besoins sociaux et la justice sociale, plutôt que de se concentrer uniquement sur les critères financiers.

Une coopération historique avec la Banque mondiale

Le président tunisien a également rappelé les relations de longue date entre la Tunisie et la Banque mondiale. Depuis plus de 70 ans, les deux parties collaborent étroitement, notamment à travers l’Association internationale de développement, une institution du groupe. Cette coopération a permis la réalisation de plusieurs projets de développement réussis, particulièrement dans les domaines de l’éducation. Kaïs Saïed a souligné que cette longue tradition de partenariat devait continuer, tout en veillant à ce que les projets respectent les choix politiques et économiques du pays.

Les relations entre la Tunisie et le FMI, en revanche, restent tendues. Depuis octobre 2022, les négociations pour un prêt de 1,9 milliard de dollars sont dans l’impasse. Le FMI conditionne ce prêt à la mise en œuvre d’un programme de réformes économiques, qui inclut des mesures impopulaires telles que la réduction des subventions sur les produits énergétiques et alimentaires, la réduction des salaires publics et la restructuration des entreprises publiques. Ces mesures ont été fermement rejetées par le gouvernement tunisien, qui considère qu’elles risquent d’aggraver les difficultés sociales et économiques du pays.

La Banque mondiale prête à soutenir la Tunisie

En mai 2024, la Banque mondiale a exprimé sa volonté d’accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre de ses réformes économiques et sociales, malgré les difficultés financières auxquelles le pays fait face. Le groupe, qui a pour mission de soutenir les pays en développement, offre une assistance technique, des prêts et des subventions pour financer des projets visant à réduire la pauvreté et promouvoir une croissance durable. Toutefois, contrairement au FMI, la Banque mondiale semble plus ouverte à travailler en étroite collaboration avec la Tunisie tout en respectant ses priorités nationales.

Alors que la Tunisie cherche à réformer son économie et à surmonter ses défis financiers, la coopération avec les institutions internationales semble être un sujet complexe, où les exigences externes se heurtent aux priorités sociales et politiques internes du pays. Le Président Kaïs Saïed continue de défendre une approche qui privilégie l’indépendance économique et la préservation des intérêts nationaux.