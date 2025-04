Tucheze Festival : la nature sénégalaise au rythme des voix africaines

Les 5 et 6 avril 2025, la lagune de Somone s’est métamorphosée en temple musical avec le Tucheze Festival. Dans ce joyau naturel du Sénégal, artistes emblématiques et jeunes talents ont fait vibrer le public au rythme d’une Afrique moderne, créative et résolument connectée à ses racines.

Ce weekend, la paisible lagune de la Somone, nichée sur la Petite Côte sénégalaise, s’est transformée en véritable temple des sonorités afro-modernes. Ce joyau naturel de 700 hectares, classé réserve protégée, a accueilli le Tucheze Festival, un événement musical audacieux célébrant l’Afrique d’aujourd’hui. Pélicans, flamants roses et baobabs ont ainsi vu défiler un public venu danser, échanger et vibrer au rythme d’une Afrique créative, urbaine et connectée au monde.

Tucheze : la scène afro-moderne s’invite hors des sentiers battus

Tucheze — qui signifie « dansons » en swahili — est plus qu’un festival : c’est un manifeste. Celui d’une jeunesse africaine qui assume ses racines tout en embrassant les sons du monde. À travers une programmation ambitieuse, portée par des figures majeures comme Fally Ipupa, Oumou Sangaré et Samba Peuzzi, l’événement a réuni des styles, des générations et des horizons musicaux variés dans une ambiance à la fois festive et intimiste.

Fally Ipupa, figure de proue de la rumba congolaise modernisée, a électrisé le public par son charisme et ses rythmes chaloupés. Oumou Sangaré, voix puissante et engagée du Wassoulou, a rappelé la richesse des traditions maliennes, tandis que Samba Peuzzi, nouvelle étoile du rap sénégalais, a capté l’attention avec ses sons hybrides mêlant mbalax, beats électroniques et esthétiques urbaines.

Un festival immersif au cœur d’une Afrique plurielle

Choisir la lagune de la Somone comme décor n’est pas anodin. Loin des centres urbains saturés, l’événement s’est installé au cœur d’un environnement naturel, entre eau, forêt et sable. Un cadre propice à une expérience sensorielle unique, où la musique fusionne avec les éléments. Le festival a aussi misé sur la proximité avec les artistes et le public : ateliers, échanges et rencontres ont rythmé ces deux jours dans une ambiance familiale et chaleureuse.

Au-delà des performances, Tucheze Festival s’inscrit dans une volonté plus large de valoriser les musiques africaines actuelles, qui transcendent les frontières culturelles et géographiques. Dans un monde où l’afrobeat, l’amapiano et d’autres genres explosent à l’international, ce festival donne une tribune aux voix du continent, qu’elles soient enracinées dans les traditions ou tournées vers le futur.

Somone, écrin naturel d’une Afrique en mouvement

Entre la réserve naturelle peuplée d’oiseaux majestueux et les villages voisins à l’authenticité préservée, Somone offre un écrin idéal pour ce type d’événement culturel alternatif. C’est une invitation à repenser la relation entre culture, environnement et développement local. Grâce à ses hôtels, campements et excursions, le village devient un point de rencontre entre tourisme responsable, expression artistique et conscience écologique.

Le Tucheze Festival pourrait bien être le début d’un nouveau souffle pour la scène musicale ouest-africaine : un souffle où la nature devient scène, où l’art raconte le présent, et où chaque note résonne comme une promesse d’avenir.