Trois mois de COVID-19 en Afrique subsaharienne : une situation globalement rassurante

Il y a trois mois, l’Afrique subsaharienne a confirmé son premier cas de COVID-19 au Nigeria. Bien que les infections aient augmenté et continuent de croître, une action rapide et rapide de nombreux pays de la région a ralenti la propagation du virus.

Avant même que le virus n’atteigne la région, plusieurs pays, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), renforçaient déjà la prévention et la détection du COVID-19 grâce à des mesures telles que le dépistage dans les aéroports et le renforcement de la préparation aux interventions. L’OMS a également aidé les pays à renforcer les mesures clés, notamment le dépistage et le traitement, ainsi que la formation des agents de santé.

À ce jour, plus de 10 000 agents de santé ont été formés à la prévention et au contrôle des infections, au traitement, à la logistique, aux tests de laboratoire et à l’éducation en santé publique et dans d’autres domaines clés. En outre, le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a réaffecté plus de 900 fonctionnaires aux niveaux régional et national pour appuyer la réponse COVID-19.

En collaboration avec le Programme alimentaire mondial, l’Union africaine, les Centres africains de lutte contre les maladies et la Fondation Jack Ma, l’OMS a aidé à expédier des lots de fournitures et d’équipements médicaux dans les pays de la région. Actuellement, 45 des 47 pays de la Région africaine de l’OMS peuvent tester le COVID-19, contre seulement deux au début de l’épidémie. Pour les deux autres pays, l’OMS fournira le matériel et les fournitures de laboratoire essentiels pour établir les tests.

À ce jour, des kits pour effectuer plus de 100 000 tests COVID-19 ont été livrés aux pays et d’autres expéditions sont prévues. Au total, les pays de la région ont effectué plus de 1,4 million de tests

Les tests de laboratoire dans de nombreux pays sont désormais décentralisés depuis les capitales. Le Ghana, le Kenya, l’Éthiopie, l’Afrique du Sud et le Nigeria ont tous plusieurs laboratoires effectuant des tests. L’Éthiopie a réaffecté sa capacité de test au laboratoire national de santé animale pour le diagnostic du COVID-19.

Les infections à COVID-19 en Afrique n’ont pas augmenté au même rythme exponentiel que dans d’autres régions et jusqu’à présent, la région n’a pas connu la mortalité élevée observée dans certaines parties du monde. Les gouvernements ont pris des décisions en temps opportun pour appliquer des mesures de confinement telles que la distance physique et sociale, les verrouillages ainsi que la surveillance, les tests et le traitement.

Certaines restrictions aux mouvements sont désormais assouplies. L’OMS a averti que si les fermetures sont assouplies trop rapidement, les infections pourraient rapidement augmenter. L’Organisation a publié des directives provisoires à l’intention des États Membres, qui encouragent un ajustement progressif des mesures de santé publique et sociales, tout en évaluant constamment les risques.

Alors que les pays assouplissent les restrictions, les autorités sanitaires doivent également assurer la continuité des services de santé essentiels tout en reprenant toute la gamme des services de santé de routine. Ce défi sera aggravé par les goulets d’étranglement mondiaux en cours, les pénuries et la nécessité de réaffecter du personnel pour la réponse COVID-19.

L’OMS collabore étroitement avec les gouvernements ainsi qu’avec des partenaires tels que les Centres africains de contrôle des maladies, les organismes des Nations Unies et d’autres partenaires pour soutenir l’intensification de la riposte par la coordination, l’expertise technique, la fourniture de fournitures médicales indispensables et l’aide à la collecte et analyse des données.

