Trois moines coptes égyptiens assassinés en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, trois moines coptes égyptiens ont été assassinés au monastère de Saint Marc l’Apôtre et de Saint Samuel le Confesseur. Les autorités sud-africaines ont ouvert une enquête.



Trois moines coptes égyptiens ont été tués lors d’une attaque dans un monastère copte à Johannesburg, en Afrique du Sud. L’attaque a eu lieu mardi 12 mars 2023 au monastère de Saint Marc l’Apôtre et de Saint Samuel le Confesseur.

L’Eglise copte orthodoxe a confirmé l’attaque et a déclaré que les autorités sud-africaines enquêtaient sur l’incident. L’ambassadeur d’Égypte en Afrique du Sud s’est rendu au monastère pour rencontrer les responsables et les moines. Les motivations de l’attaque ne sont pas encore claires.

Le pape Tawadros II, chef de l’Église copte orthodoxe, a condamné l’attaque et a appelé à une enquête approfondie. Il a également exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également condamné l’attaque et a appelé à la tolérance religieuse.

Cette attaque est la dernière d’une série de violences contre les chrétiens en Afrique du Sud. En 2018, six personnes ont été tuées dans une attaque contre une église pentecôtiste, à Durban. L’attaque de mardi a provoqué des réactions de colère et de condamnation de la part de la communauté copte en Égypte et dans le monde entier.