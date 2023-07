Ramaphosa confirme la tenue du sommet des BRICS en Afrique du Sud

La question de l’organisation du sommet des BRICS, en août, par l’Afrique du Sud ne souffre plus d’aucune ambiguïté. Le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, l’a confirmé, ce dimanche. Mais une question reste entière : la participation ou non de Vladimir Poutine.

Le mandat d’arrêt émis, en mars, par la CPI contre le Président russe, Vladimir Poutine, n’empêchera pas l’organisation du 15e sommet des BRICS prévu pour se tenir du 22 au 24 août 2023, en Afrique du Sud. L’annonce a été faite, ce dimanche, par le Président sud-africain en personne. « Nous avançons dans l’organisation du sommet des BRICS et finalisons les discussions sur le format », a confié Cyril Ramaphosa à la presse, ce jour.

Le chef de l’État sud-africain a également précisé que la rencontre se tiendra « physiquement ». Mais, la grosse interrogation qui demeure, c’est la présence ou non du Président russe, Vladimir Poutine, contre qui pèse un mandat d’arrêt international de la CPI. La question est complexe puisqu’en tant que membre de la CPI, l’Afrique du Sud a le devoir de mettre en exécution le mandat d’arrêt émis par l’institution contre le Président russe.

Quand Pretoria refusait d’arrêter El-Béchir

Mais, dans le même temps, la nation arc-en-ciel entretient de très bonnes relations avec la Russie. Tant et si bien qu’en avril dernier, l’ANC, le parti au pouvoir avait demandé à l’Exécutif sud-africain d’acter le retrait du pays de la CPI. Un scénario qui rappelle celui de 2016 où l’Afrique du Sud avait déjà tenté de se retirer de la juridiction, en refusant d’arrêter Omar el-Béchir, alors que ce dernier était en visite officielle.

Prises entre le marteau et l’enclume, les autorités sud-africaines avaient évoqué, il y a quelques semaines, la possibilité de faire transférer le sommet dans un pays non membre de la CPI comme la Chine. Mais, l’annonce faite, ce jour, par Cyril Ramaphosa vient écarter totalement cette possibilité. Pour rappel, ce sommet des BRICS se penchera sur le thème : « BRICS et l’Afrique : partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ».