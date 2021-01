Trevor Noah s’achète un nouveau manoir à plus de 14 milliards

L’humoriste sud-africain Trevor Noah n’a pas attendu longtemps avant de faire l’acquisition d’un nouveau bien immobilier. À peine quatre mois après la vente de sa résidence dans le très huppé quartier de Bel Air, il vient d’acheter une nouvelle propriété dans le même quartier de Los Angeles.

Trevor Noah est propriétaire d’une nouvelle belle résidence. Quatre mois après avoir cédé son manoir à Bel Air pour 21,7 millions de dollars (11,6 milliards FCFA), l’humoriste sud-africain vient de s’offrir une nouvelle résidence, dans le même quartier de Los Angeles. Quelques kilomètres séparent les deux édifices, mais l’architecture de ce nouveau manoir est bien plus moderne.

L’animateur du Daily Show de la chaîne Comedy Central a déboursé 27,5 millions de dollars (14,7 milliards FCFA) pour ce bien imaginé en 2014 par l’architecte Mark Rios. Ce dernier dit s’être inspiré du design japonais, de son sens de l’épure et d’une esthétique qui se voudrait apaisante. L’animateur possède également un luxueux penthouse à Manhattan, à New York, évalué à 2 millions de dollars (plus de 1 milliard FCFA).

Le bois et le verre sont les principaux matériaux utilisés pour décorer cette nouvelle belle résidence à Los Angeles. Elle comporte 6 chambres, 9 salles de bain et s’étend sur plusieurs étages. Il dispose également d’une salle de cinéma luxueuse, un parking pouvant accueillir jusqu’à 10 voitures, une salle de sport, une bibliothèque, mais également une superbe piscine.

Les photos de la demeure en attestent, c’est un petit bijou d’architecture. En 2019, Trevor Noah était considéré comme le quatrième humoriste le mieux payé aux États-Unis. Entre 2018 et 2019, il aurait empoché près de 28 millions de dollars (14,9 milliards FCFA).

Trevor Noah n’hésite pas à afficher sa richesse, mais il s’en vante rarement. Il a été repéré portant une montre Richard Mile Automatic Fly Back Chronograph et l’image est devenue virale sur Instagram. La montre en or rose et titane coûte 230 000 dollars (plus de 123 millions FCFA). Cependant, un importateur local de montres de luxe a indiqué que la montre coûte 300 000 dollars (160 millions FCFA).