Trevor Noah, Motshegwa, Pearl…, les célébrités les plus riches d’Afrique du Sud

Les célébrités sud-africaines travaillent dur pour parvenir à se hisser dans la classe des bourgeois au pays arc-en-ciel. Qu’il s’agisse de jouer dans des séries et des films, d’organiser des concerts ou de lancer leurs propres produits, ils arrivent à renflouer leurs comptes bancaires de dollars.

Selon le magazine Forbes, en 2018, Trevor Noah était le quatrième humoriste le mieux rémunéré au monde. Avec la majeure partie de ses revenus provenant de ses performances de stand-up (70 concerts de stand-up en 2018, ndlr), Trevor récolte également l’argent en tant qu’hôte et producteur exécutif de The Daily Show avec Trevor Noah.

Quand il a commencé à animer le talk-show Comedy Central, Trevor gagnait 4 millions de dollars (2,2 milliards FCFA). En 2018, il a gagné 28 millions de dollars (15,5 millions FCFA). Il a également sorti son livre « Born A Crime », qui est devenu un best-seller et est déjà en cours d’adaptation pour le grand écran.

Moshidi Motshegwa est la reine de l’écran. L’actrice primée de séries télévisées et de films, locaux et internationaux, Moshidi est une grande comédienne sud-africaine. Elle était l’un des principaux acteurs du feuilleton « The River », mais a été licenciée en 2019. Ce que son groupe de fans n’a pas apprécié et lance une pétition pour ramener l’actrice sur le petit écran. Avec sa valeur nette estimée à 5 millions de dollars (plus de 2,7 milliards FCFA), elle figure souvent sur la liste des célébrités les plus riches d’Afrique du Sud.

La femme d’affaires, Pearl Thusi, est apparue dans sept films et neuf séries télévisées, dont la série hollywoodienne Quantico. Elle a également ramifié sa carrière pour inclure le rôle de présentatrice à la télévision et elle a lancé une gamme de soins capillaires très réussie. La star vient de conclure un accord majeur avec une marque mondiale de beauté, MAC Cosmetics. Cette collaboration est une première pour l’Afrique et Pearl vient d’entrer dans l’histoire en étant la figure symbolique. Elle s’associe à MAC Cosmetics Africa sur leur dernière collection beauté. La valeur nette de Pearl est estimée à 2 millions de dollars (plus de 1,1 milliard FCFA).

Black Coffee et ses compétences en Deejaying sont l’une des plus grandes exportations d’Afrique du Sud. Il a une carrière de 22 ans et se produit dans des concerts à guichets fermés à travers le monde. Il a des résidences de DJ à Las Vegas et Ibiza. Avec une fortune estimée à 1,8 million de dollars (985 millions FCFA), Black Coffee passe beaucoup de temps dans son manoir de Los Angeles. Il possède une flotte de voitures de luxe, qui comprend une Maserati, et fait le tour du monde pour le travail et les vacances en jet privé.