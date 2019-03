Tourisme : Jumia Travel lance son site de réservation de vols

Le leader panafricain de la réservation d’hôtels en ligne Jumia Travel, par ailleurs partenaire d’AFRIK.COM pour les rubriques voyage et découverte, élargit ses services et propose désormais la billetterie aérienne pour tous ses clients afin de faciliter les déplacements dans le continent, a-t-il annoncé le 22 février 2017 depuis Abidjan.

Après plus de 3 ans de succès dans la réservation d’hôtels, Jumia Travel, le leader panafricain de l’hôtellerie en ligne propose désormais des vols intérieurs et internationaux des principales compagnies aériennes internationales telles que Kenya Airways, Qatar Airways, Emirates, Ethiopian, South African Airways et Air Côte d’Ivoire au meilleur prix, via sa plate-forme d’achat et de réservation.

«C’est une grande étape pour nous car notre ambition est de démocratiser le voyage, en facilitant le service aux voyageurs et en offrant la meilleure expérience possible. Nous voulons créer un guichet unique sur internet offrant des hébergements, forfaits et vols, dans le but de faciliter les déplacements en Afrique », a déclaré Paul Midy – PDG de la compagnie.

Le service (disponible sur www.travel.jumia.com/flights) permet aux clients de trouver, comparer et réserver des vols, ainsi que d’acheter des billets d’avion auprès de différentes compagnies aériennes à travers le monde. “. Nous voulons offrir à notre clientèle, toutes les options de paiements, carte de crédit mais aussi paiement en espèce ou mobile ainsi que l’appui d’un service client local et disponible 24/24” ajoute Paul Midy.

Bien que l’Afrique ne représente que 3% du trafic aérien mondial, le continent présente un potentiel de croissance important au cours des prochaines années, avec le développement de la classe moyenne et de sa croissance économique, « Jumia Travel vise à capitaliser sur ce marché en pleine croissance, d’autant plus que le marché aérien international passager devrait croître de 31% les prochaines années, cela confirme aujourd’hui notre engagement stratégique pour le lancement des vols », a encore ajouté Paul Midy face à la presse.

Illustration : ancienne affiche d’Air Afrique… (collection privée)