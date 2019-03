Tourisme en Côte d’Ivoire : un rapport révèle des chiffres clés

L’économie ivoirienne connaît une stabilité remarquable depuis les cinq dernières années. Le pays note un renforcement de la confiance des investisseurs. Ces derniers font de plus en plus de la destination Côte d’Ivoire l’une des plus recommandées en matière d’affaires fructueuses.

Avec une croissance estimée à 9% en 2016, la Côte d’Ivoire doit sa performance sous-régionale au dynamisme de ses secteurs d’activités dont le tourisme. Constituant une part importante dans l’essor économique, ce secteur dynamique est en pleine croissance comme le démontre le rapport produit par la plateforme panafricaine de voyage Jumia Travel, un acteur du tourisme en Afrique. Dénommé « Hospitality Report », ce rapport met en exergue les facteurs de développement du tourisme, qui reste un secteur d’avenir pour l’économie ivoirienne.

Depuis 2014, le secteur du tourisme et du voyage constitue 4.8% du Produit Intérieur Brut (PIB) ivoirien. Pour l’année 2017, la prévision est d’environ 7%. Cette contribution devrait connaître une hausse moyenne d’environ 5.6% par an jusqu’en 2026. Ce qui révèle la progression de l’apport du secteur au développement économique du pays.

Le tourisme comme facteur de développement économique

419 milliards de francs Cfa, c’est la recette générée par le secteur du tourisme ivoirien en 2015. Avec un apport considérable du tourisme d’affaires (56%) et de loisir (44%). Le pays ayant en vue l’organisation de plusieurs grandes rencontres telles que les Jeux de la Francophonie 2017 et la Coupe d’Afrique des Nations 2021, ces apports devraient connaître une croissance considérable.

Si la Côte d’Ivoire est un modèle économique en Afrique de l’Ouest francophone, il n’en demeure pas moins pour le secteur du tourisme et du voyage. La destination Côte d’Ivoire est davantage prisée par les touristes étrangers qui constituent 11% des recettes touristiques. Selon ce rapport, le pays a atteint la barre du million de voyageurs internationaux en 2015 et la compagnie nationale aérienne Air Côte d’Ivoire a accueilli plus de 1,8 million de passagers au cours de l’année 2016, soit une hausse de 11% de son trafic.

Avec l’installation massive de grandes chaînes hôtelières en terre ivoirienne et la mise en chantier de plusieurs sites touristiques, le secteur a permis la création de 101 000 emplois directs dans le courant de l’année 2015. En 2016, le secteur touristique a toutefois enregistré une baisse d’activité de 0.9% ; une situation due à l’attaque terroriste qui a touché la cité balnéaire de Grand-Bassam en mars 2016. Mais les prévisions de l’« Hospitality Report » annoncent une hausse de 2.6% à partir de 2017, et ce, jusqu’en 2026, avec la création d’environ 129.000 emplois directs supplémentaires.

Le numérique pour le développement du tourisme ivoirien

Selon le rapport de l’indice de développement des Technologies de l’information et de la communication (TIC) en 2016, la Côte d’Ivoire, en bonne voie pour la réduction de la fracture numérique, passe de la 139e à la 132e place, sur 175 pays dans le monde. De plus, entre 2014 et 2016, le taux de pénétration à internet a connu une hausse considérable. Il est estimé à 31,25% pour le compte de l’année 2015, soit 7,5 millions d’abonnés à internet dont presque 100% d’abonnés mobiles. Ce qui favorise le développement du secteur du e-commerce qui connaît également sa vitesse de croisière sur le territoire depuis 2014 avec l’installation de plusieurs start-up de vente en ligne. Quant à l’e-tourisme ivoirien, il peine encore, malgré ce taux de pénétration de plus en plus important.

Le rapport 2017 de Jumia Travel met en exergue non seulement les points forts qui constituent les facteurs de développement du tourisme ivoirien mais aussi les axes d’amélioration dont doivent tenir compte les autorités compétentes pour une Côte d’Ivoire émergente avec une revalorisation du secteur touristique.

