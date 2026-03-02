Tour du Rwanda 2026 : Moritz Kretschy s’impose, le jeune Éthiopien Amaniel Desta 4e au général

L’Allemand Moritz Kretschy a remporté ce dimanche le classement général du Tour du Rwanda 2026 au terme d’une édition maîtrisée de bout en bout. Le coureur de la NSN Development a construit sa victoire lors de l’étape reine autour du lac Kivu. Derrière lui, la révélation vient d’Afrique avec l’Éthiopien Amaniel Desta, 4e du général à seulement 20 ans. Une performance qui confirme la montée en puissance du cyclisme continental.

Le Rwanda a vibré ce dimanche au rythme de la huitième et dernière étape de son tour national. Sur les hauteurs de Kigali, l’Allemand Moritz Kretschy a scellé son destin en remportant le classement général du Tour du Rwanda 2026. Si le coureur de la NSN Development a dominé les débats, cette édition restera également marquée par l’éclosion fulgurante d’Amaniel Desta, le jeune prodige éthiopien qui échoue au pied du podium final.

Une domination stratégique et collective

Âgé de 23 ans, Moritz Kretschy décroche ici la première course par étapes de sa carrière professionnelle. Après avoir frôlé la victoire sur le Tour de Taïwan et s’être illustré sur les routes françaises de l’Alpes Isère Tour, l’Allemand a fait preuve d’une maturité impressionnante. Son triomphe n’est pas seulement le fruit de ses jambes, mais aussi celui d’une intelligence de course rare et d’une confiance tranquille qui a infusé tout son entourage.

Ce succès est indissociable du travail de l’ombre de ses coéquipiers de la formation NSN. Le directeur de l’équipe, Davidzon, n’a pas tari d’éloges sur le sacrifice collectif, soulignant notamment la performance exceptionnelle de Finlay Tarling. Ce dernier, véritable moteur du groupe, a abattu le travail de deux coureurs pour protéger son leader, dictant un rythme soutenu qui a asphyxié la concurrence lors des moments critiques.

Le tournant décisif du lac Kivu

Le destin de ce Tour s’est joué bien avant le circuit final de Kigali. C’est lors de la quatrième étape, entre Karongi et Rubavu, que Kretschy a posé les jalons de sa victoire. Sur les rives escarpées du lac Kivu, dans ce qui était considéré comme l’étape reine, l’Allemand s’est envolé en compagnie de Mathijs De Clercq. En creusant un écart de plus de deux minutes sur le reste du peloton, il s’est constitué un matelas de sécurité qu’il n’a eu qu’à gérer jusqu’à l’arrivée finale.

La dernière étape de 83,3 km, bien que nerveuse, n’a jamais réellement mis en péril le maillot jaune. Malgré quelques échappées, l’équipe NSN a maintenu un contrôle strict, ne laissant jamais les fuyards prendre plus de 1’30 d’avance. Le sprint final à Kigali a vu l’Érythréen Henok Mulubrhan s’imposer devant Johannes Adamietz et Duarte Marivoet, mais les yeux étaient déjà tournés vers le sacre de Kretschy.

Amaniel Desta la révélation du continent

Derrière l’hégémonie de l’équipe allemande, le cyclisme africain a trouvé un nouveau visage en la personne d’Amaniel Desta. À seulement 20 ans, le coureur éthiopien a surpris les observateurs en se hissant à la quatrième place du classement général, à 3’13 du vainqueur. Sa régularité face aux armadas internationales fait de lui la grande révélation de cette édition 2026.

Le succès de ce Tour du Rwanda souligne également le haut niveau de professionnalisme de coureurs comme Itamar Einhorn. Arrivé une semaine plus tôt pour parfaire son acclimatation, l’Israélien a récolté les fruits de son sérieux avec deux victoires d’étape. Pour le cyclisme mondial, le Rwanda a une nouvelle fois prouvé qu’il était une terre de champions où la stratégie d’équipe et l’instinct individuel se rencontrent pour offrir un spectacle de premier plan.