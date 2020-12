Top 5 africain 2020 : Master KG, Sha Sha, Davido, Burna Boy et Wizkid

Les artistes africains ont fait de grandes choses en 2020. Leurs chansons étaient parmi les plus écoutées à travers la planète Terre. D’Afrobeats à Amapiano, les musiciens du continent noir ont étalé leur savoir-faire cette année, agitée par la pandémie du Covid-19. Le Sud-Africain Master KG, la Zimbabwéenne Sha Sha, les Nigérians Davido, Burna Boy et Wizkid, ont frappé des millions de flux sur les plateformes internationales de streaming musical.

Ces musiciens n’ont pas seulement sorti des albums somptueux, mais leurs projets ont été bien accueillis dans leurs pays, à travers le continent africain ainsi qu’à l’étranger.

Le musicien sud-africain Master KG a été la grande révélation de cette année. Sa chanson à succès intitulée « Jerusalema » a fait danser le monde au milieu de la pandémie. La piste a aidé des gens à travers le monde à combattre le chagrin du Covid-19. Il a également été certifié double platine en Italie. Master KG a remporté d’innombrables prix internationaux de musique, cette année. Il demeure le « number one » sur le continent pour 2020, devant Sha Sha.

La chanteuse zimbabwéenne Sha Sha a pris d’assaut l’Afrique du Sud avec sa voix incroyable sur certains des plus grands morceaux d’Amapiano. Elle a travaillé avec les DJ Maphorisa et Kabza De Small. Sha Sha a prouvé qu’elle n’était pas seulement célèbre en Afrique du Sud, en remportant le prix du meilleur nouvel acte international aux BET Awards de cette année. Elle a également été nominée aux South African Music Awards.

La troisième marche du podium dans ce classement est occupée par Davido. La star nigériane a travaillé avec des superstars mondiales cette année. Il est entré en studio avec Nicki Minaj, Nas, Chris Brown et Lil Baby, entre autres. Il a récemment sorti l’album intitulé « A Better Time » mettant en vedette tous ces musiciens internationaux. En juillet, il a pu montrer son talent au monde entier en se produisant dans « The Tonight Show » avec Jimmy Fallon.

Également une superstar au Nigeria, Burna Boy est certainement l’un des plus grands artistes du continent. Il a été présenté sur le hit de Sam Smith intitulé My Oasis. Le musicien a aussi sorti son album « Twice As Tall », en août. Le projet a été nominé dans la catégorie Album de musique du monde aux 63èmes Grammy Awards annuels. Dans ce classement, il prend la quatrième place devant son compatriote Wizkid.

L’artiste nigérian, qui a collaboré avec Drake et Beyoncé, a également connu une bonne année 2020. Wizkid a sorti son nouvel album intitulé « Made In Lagos », cette année. L’album met en vedette les artistes britanniques Skepta et Ella Mai, le chanteur américain H.E.R et Damian Marley, entre autres.