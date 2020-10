Togo : une bachelière de 51 ans dispensée des frais d’études à l’Université de Lomé

Agée de 51 ans, Denise Yawa Mensah est l’une des heureuses lauréates de la session 2020 du Baccalauréat 2ème partie. Suite à une longue pause scolaire après la classe de quatrième au profit de l’apprentissage de la couture, elle décroche brillamment son quitus pour l’université.

Le fait n’a pas manqué d’attirer l’attention des responsables de l’Université de Lomé. En effet, Denise Yawa Mensah, âgée de 51 ans, a décroché son baccalauréat 2ème partie lors de la session 2020 de cet examen national. Suite à un abandon des cours après la classe de quatrième pour apprendre la couture, dame Denise Yawa Mensah a pris la décision de tout mettre en œuvre pour décrocher son BAC.

Pour le Prof Dodzi Kokoroko : « Mme Mensah représente pour l’Université de Lomé, les valeurs majeures qui permettent aux hommes et aux femmes de s’épanouir, notamment le courage, la bravoure et le rêve d’un lendemain meilleur. Vous nous réconciliez avec des reformes non réalisées dans le système éducatif togolais, notamment l’idée de se former tout au long de la vie ».

L’Université de Lomé soutient la détermination

Pour encourager la lauréate dans cette belle lancée, l’Université de Lomé s’est engagée à l’exonérer des frais d’inscription et d’études. Cette offre n’est valable que si Mme Mensah décide de poursuivre. Cette dernière n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à l’endroit de l’Université de Lomé, ainsi que sa volonté d’aller plus loin. Elle a d’ailleurs déclaré : « Je remercie l’Université de Lomé pour cet honneur qui m’est fait. Cela me donne envie d’aller encore plus loin dans les études. J’aimerais, si c’est possible, avoir la licence en management ».

Denise Yawa Mensah est la preuve que tous les volontaires qui le souhaitent peuvent encore reprendre leurs études et atteindre des objectifs que l’on juge généralement irréalisables à cet âge.