Togo : un salon pour la transparence des affaires

Disposer d’informations fiables sur une entreprise, un investisseur ou une école de commerce avant d’amorcer le contact en vue d’une alliance ponctuelle ou durable ? C’est le pari exceptionnel que prend le CAVIE à travers le Salon des Partenariats d’Affaires Qualifiés des 28-29 Novembre 2019, au siège d’Ecobank, à Lomé au Togo.

Outre la sensibilisation, la formation et l’installation des dispositifs de veille et d’intelligence économique calibrées pour les marchés africains, la due diligence est le levier par lequel le Centre Africain de Veille et d’Intelligence Economique (CAVIE) agit pour contribuer à une meilleure compétitivité des opérateurs actifs en Afrique.

La première édition du Salon Africain des Partenariats d’Affaires Qualifiés (SAPAQ2019), qui se tiendra du 28 au 29 Novembre 2019, au siège de Ecobank Transnational Incorporated, à Lomé au Togo, est une initiative exceptionnelle. Car elle rassemblera des personnes physiques et morales ayant fait l’objet d’une due diligence préalable à l’effet de signer des partenariats durables et mutuellement bénéfiques.

Selon le commissaire du SAPAQ, Guy Gweth, président du CAVIE et responsable de Doing Business à Centrale Supelec, « ce salon est l’occasion de montrer que des opérateurs économiques et des investisseurs internationaux peuvent accepter l’injection d’une bonne dose de transparence dans leurs partenariats avec leurs homologues africains (…) et que l’inverse est également possible. C’est inédit. »

Des grands groupes, aux PME, en passant par les cabinets d’avocats et des écoles de commerce, ce sont plusieurs centaines d’acteurs publics et privés provenant des quatre coins de la planète qui sont attendus dans la capitale togolaise pour signer des alliances gagnant-gagnant et s’informer de leurs clés de succès et de sécurité.

Cette édition inaugurale du SAPAQ est organisée avec le précieux concours de Togo Invest, de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo, de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), du Centre Autonome d’Etudes et de Renforcement des Capacités pour le Développement au Togo (CADERDT), de TOGOCEL et du Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM).

Partenaire privilégié de plusieurs institutions majeures telles que le Groupement Inter-Patronal du Cameroun, le CAVIE est devenu, en quatre ans, l’allié stratégique des organisations africaines soucieuses de protéger leur marché et d’accroître leur compétitivité. Il en va ainsi de : la Présidence de la République de Côte d’Ivoire, la Présidence de la République du Togo, le Ministère des affaires étrangères de Tunisie, le Ministère des affaires étrangères du Bénin, le Ministère de la planification du développement et de la coopération du Togo, des Chambres de Commerce de plusieurs pays, des cabinets d’Avocats d’affaires internationaux etc.

Pour ceux qui veulent participer, ils peuvent le faire via le lien:

https://www.cavie-acci.org/ inscription/inscription.php