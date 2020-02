Togo : un archevêque aux côtés de l’opposition dans la campagne présidentielle

L’ancien archevêque de Lomé a manifestement choisi son camp pour le compte de l’élection présidentielle qui se déroulera le 22 février prochain. Ce dernier ne manque en effet pas d’afficher publiquement son soutien en faveur de Agbéyomé Kodjo, mandaté par « Les Forces Démocratiques ».

Au cours d’une célébration, le 1er février dernier, Mgr Philippe Kpodzro avait fait passer le drapeau togolais à son candidat, Agbéyomé Kodjo. Ce dernier s’est engagé à prendre la défense des personnes affligées, des incommodés et des laissés pour compte. Faure Gnassingbé, principal challenger du candidat désigné par « Les Forces Démocratiques » n’a d’ailleurs pas manqué d’exprimer sa désapprobation à travers une déclaration. Pour lui, « tout responsable politique ou religieux doit respect aux symboles de la République ».

Une prise de position qui suscite la controverse

Mgr Philippe Kpodzro bat fortement campagne pour son candidat et ne manque pas, quand l’occasion s’y prête, de l’accompagner à quelques rencontres politiques sur le territoire national. La Conférence épiscopale du Togo, quant à elle, se désengage complètement des prises de position de Mgr Philippe Kpodzro. Pour elle, leur confrère est totalement responsable de ses opinions qui n’engagent que lui.

Les évêques ont en effet souligné que leurs prises de parole se font toujours via des lettres pastorales, des messages, des déclarations et autres communiqués que signent tous les évêques ou le secrétaire général qui les représente. La prise de position de Mgr Philippe Kpodzro sera-t-elle déterminante dans cette course à la présidentielle? Réponse dans quelques jours.