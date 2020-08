Togo : Stonebwoy épate Adebayor par ses freestyles

L’ancien attaquant international togolais, Emmanuel Adebayor, aime la belle vie. Après un séjour en Namibie avec sa nouvelle compagne Geneva, le footballeur est de retour au pays. Dans une vidéo partagée et vue sur les réseaux sociaux, Stonebwoy est aperçu avec Adebayor s’amusant dans sa somptueuse maison, à Lomé.

Adebayor était extrêmement excité, car il apprécierait la bonne musique de Stonebwoy. Ce dernier a montré sa dextérité lyrique au footballeur international togolais, Emmanuel Adebayor. L’icône du dancehall ghanéen et reggae a été vu assis dans la somptueuse salle d’Adebayor avec la jeune star togolaise, Santrinos Raphael, qui à la guitare et à chanter.

Ensuite, Stonebwoy le rejoint plus tard et fait quelques freestyles qui épatent Emmanuel Adebayor. Alors que Stonebwoy fait parfaitement plusieurs freestyles, Adebayor exprime son émotion, car il ne s’imaginait pas qu’un hitmaker de Putuu puisse faire une si bonne musique sur place. L’ancienne star du football togolais était aux anges et plein d’admiration devant le spectacle inédit sous ses yeux.

Stonebwoy est le PDG de Burniton Music Group. L’homme de 32 ans a remporté la catégorie Meilleur acte international en Afrique aux BET Awards 2015 et Artiste de l’année aux Ghana Music Awards 2015.