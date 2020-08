Togo : «Maria Mobil», la bimbo qui enflamme les réseaux sociaux !

Actuellement très célèbre à travers le monde, pour avoir eu la chance de collaborer avec certains artistes interplanétaire, comme Lil Wayne, Akon, Drake, Jennifer Lopez ou encore Puff Diddy, le jeune «hermaphrodite» togolais Frank Agalessi, devenu «Maria Mobil», est la star des réseaux sociaux. Les hommes sont séduits par sa forme généreuse et ses lèvres pulpeuse.

C’est dans le populeux quartier de Gbenyedi à Lomé au Togo, que Mariam est née «hermaphrodite», c’est-à-dire avec les deux sexes. En 2009, il décide de quitter sa terre natale, pour s’installer à New York, aux États-Unis, lorsqu’elle était en pleine crise de personnalité, selon ses proches. Il s’approprie ouvertement son identité cachée de femme, en subissant plusieurs interventions chirurgicales au cours desquelles, il fera refaire ses seins, son postérieur et ses lèvres. C’est après un long processus sur la table d’opération chirurgicale que Frank, va finalement prendre la forme qu’on lui connait aujourd’hui, «Maria Mobil» ou encore «Jolie Amina».

Cheveux teintés, regard de braise, formes généreuses et sensuelles, la «Maria Mobil», qui fait saliver aujourd’hui les internautes masculins, est en fait un ex-homme devenu femme… Vivant aux États-Unis, elle est devenue très populaire en Afrique depuis son apparition fulgurante dans le clip à succès «Amina» d’Ariel Sheney, en 2019. Elle est constamment sollicitée dans des apparitions de clip vidéo des stars comme comme Lil Wayne, Akon, Drake, Jennifer Lopez, Puff Diddy et pleins d’autres en Amérique. « J’apparais dans les clips des grandes stars et je gagne plus de 7 000 dollars US », a-t-elle indiqué.

Connue partout en Afrique à travers le nom «Amina», «Maria Mobil», est aujourd’hui une entrepreneure, doublée de mannequin, actrice et même coach sportive. Elle est aussi l’une des stars qui influencent et affolent les réseaux sociaux. Avec ses apparitions, presque dénudées, elle ne cesse de créer des polémiques avec des photos qu’elle poste sur ses différents comptes Facebook et Instagram où elle compte des milliers d’abonnés. « La tenue ne veut rien dire. Mon nom de la sainte Maria, la relation qui existe entre nous, personne ne peut l’imaginer. Tu peux être grosse, bien habillée ou mal habillée ou même être nue ou folle, on va toujours te critiquer », a-t-elle indiqué, dans une de ces vidéos.

Aujourd’hui âgée de 27 ans, «Maria Mobil» vit une relation amoureuse avec Jonathan Morrison. Ce dernier se présente comme un footballeur ivoirien, vivant aux États-Unis. « J’ai dépensé beaucoup d’argent pour obtenir le cœur de Maria Mobil », a-t-il indiqué. Malgré toutes les critiques à l’encontre «Maria Mobil» en Côte d’Ivoire, Jonathan Morrison dit assumer sa relation avec la bimbo togolaise. Au cours d’une émission sur Vibe radio, il a même révélé avoir dépensé plus de 50 millions FCFA, pour parvenir à séduire la jolie «Maria Mobil».