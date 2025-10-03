Togo : la santé, pilier du développement humain

Depuis plusieurs années, le Togo modernise et développe son système de santé. Le pays bénéficie d’infrastructures appelées à devenir des références.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, plus de 50 % des Africains n’ont toujours pas accès aux services de santé essentiels. Parmi les obstacles recensés par l’OMS, le manque de structures sanitaires et d’équipements. Au Togo, 38 % des citoyens estiment que la santé est l’un des problèmes les plus importants auxquels le pays fait face, indique l’Afrobarometer 2024. Il faut dire que le droit à la santé est reconnu par la Constitution depuis 1992 et que le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a fait de la santé un pilier du développement humain durable. Preuve des efforts du pays en matière de santé : entre 2020 et 2023, le taux d’accessibilité aux soins de santé est passé de 71 % à 90,7 %, selon la présidence de la république togolaise.

Modernisation de l’ensemble des infrastructures de santé

Et à l’heure où la santé est l’un des enjeux prioritaires en Afrique, le ministère togolais de la Santé a lancé, en août dernier, le Projet des Établissements Hospitaliers (PEH). Celui-ci vise à moderniser et réorganiser l’ensemble des structures de santé du pays. « Pensé pour renforcer la gouvernance des hôpitaux, améliorer leur fonctionnement interne et la qualité des soins, le projet prend en compte les spécificités de chaque région et s’aligne avec les grandes orientations de la feuille de route gouvernementale 2025 », écrit Republic of Togo. Avant même le lancement du PEH, le Togo s’était illustré en inaugurant le Centre international de cancérologie de Lomé, en novembre 2022, ou encore en construisant un nouveau centre de traitement du cancer en novembre 2024.

Plus récemment, le Togo a pu montrer l’efficacité de son système de santé : lors de l’Assemblée générale de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), qui vient de se dérouler, Justin Thilabalo Pilante, directeur général de l’institut national d’Assurance Maladie du Togo (INAM), a évoqué l’adoption de la loi sur l’universalisation de la couverture maladie en 2020 et fait un premier bilan, en évoquant le fait que trois millions de Togolais bénéficient désormais d’une protection santé. Le dirigeant de l’institut a également pu évoquer le programme School AMU, financé par l’Etat, qui garantit une couverture santé intégrale à tous les élèves des écoles publiques. Des initiatives parmi d’autres qui montrent à quel point la santé est un enjeu crucial pour les dirigeants politiques togolais.

Modernisation des CHU

Des dirigeants qui ont décidé de mettre un coup d’accélérateur dans la modernisation des centres hospitaliers universitaires (CHU) : depuis plus d’un an, le projet ELLIPSE doit permettre au CHU de Kara de renforcer ses capacités, de réhabiliter ses infrastructures, de restructurer ses services et de moderniser ses équipements biomédicaux. Ce mois d’octobre est aussi l’occasion pour le CHU Campus de Lomé, l’un des trois CHU du Togo, de faire sa révolution, avec l’adoption d’une feuille de route quinquennale (2026-2030). Le Togo veut faire de ce CHU un hôpital universitaire de référence, à la fois pour la prise en charge médicale, la formation et la recherche. « L’ambition est de rendre les soins plus accessibles, plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des populations », résume Republic of Togo.

Si l’Etat togolais mise énormément sur l’accès aux soins, il montre aussi que la coopération internationale est un des piliers du développement du secteur. Le projet de nouveau centre de traitement du cancer, qui se concentrera sur la radiothérapie et la médecine nucléaire, est par exemple soutenu par un partenaire autrichien, AME International. Le Centre international de cancérologie de Lomé, inauguré en novembre 2022, est quant à lui issu d’un partenariat public-privé, impliquant des acteurs français et luxembourgeois. BPI France estime que l’accès à la santé de qualité pour tous est « l’une des grandes opportunités économiques du Togo » et voit dans la santé et le bien-être « un marché togolais en expansion ».