Togo : l’enseignement technique adopte le numérique

La transformation digitale est en plein boom au Togo et le secteur de l’enseignement numérique en bénéficiera très vite. Du 26 au 31 décembre, un coup d’accélérateur est donné à ce changement.

Ils sont au total 1 257 enseignants qui seront insérés dans la vague du numérique qui s’appliquera désormais au secteur de l’enseignement technique au Togo. Dans la période comprise entre le 26 et le 31 décembre 2019, tous ces enseignants suivront une initiation et une formation à l’informatique. Le processus continuera ensuite du 2 au 7 janvier 2020. Suite à cette formation, tout se fera désormais par projection, ce qui n’aura que des retombées positives sur l’assimilation.

Moderniser l’enseignement

L’enseignement technique au Togo, aussi bien dans le domaine industriel que tertiaire connaitra de profonds changements à l’avenir. C’est du moins le défi que veulent relever les autorités en charge. Ces dernières souhaitent doter les enseignants de ressources pédagogiques plus adaptées à l’ère numérique dans laquelle nous vivons. Et pour cette étape du projet, Ipenet Expert, le cabinet en charge de la formation de ces enseignants, à travers la voix de son PDG Pawou Batana, a notifié que « la formation portera sur la maitrise de Windows 10, Excel, Microsoft Word, Microsoft Edge, Outlook avec un accent particulier sur PowerPoint ».

Logiquement, les apprenants seront les grands bénéficiaires de ce processus. Ils pourront ainsi se vanter plus tard, de la bonne concordance entre la formation et l’emploi, d’autant que les exigences et défis de notre époque auront été pris en charge.