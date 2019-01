Les partis d’opposition togolais renoncent aux manifestations prévues cette semaine pour se consacrer aux victimes de la répression des derniers affrontements avec les forces de sécurité de Faure Gnassingbé. Une journée Togo mort est programmée pour vendredi 29 septembre.

Au terme des manifestations des 20 et 21 septembre 2017, la coalition de partis politiques de l’opposition et toutes les forces démocratiques togolaises notent avec une très grande satisfaction la détermination des populations, malgré les expéditions punitives, les agressions de responsables locaux de l’opposition, les perquisitions illégales et musclées dans des localités et la coupure de la connexion internet mobile.

La coalition de partis politiques de l’opposition et toutes les forces démocratiques renouvellent leurs condoléances aux familles éplorées, souhaitent prompte guérison aux blessés.

La coalition de partis politiques de l’opposition et les forces démocratiques remercient les manifestants et toutes les populations pour leur résistance.

La lutte pour l’alternance pacifique est longue mais elle sera gagnée maintenant, à condition de ne pas faiblir. Nous le devons à nos martyrs, nos blessés et nos prisonniers politiques.

En conséquence, la coalition de partis politiques de l’opposition et les forces démocratiques annoncent pour cette semaine le programme suivant :

Mercredi 27 septembre 2017 : Conférence de presse pour commémorer la date anniversaire du vote de la Constitution de 1992 ;

Vendredi 29 septembre 2017, journée Togo mort : la coalition de partis politiques de l’opposition et les forces démocratiques invitent les populations sur toute l’étendue du territoire national à cesser toute activité professionnelle et économique et à se recueillir en mémoire de nos martyrs ;

Les autres jours de la semaine seront consacrés à la visite aux populations éprouvées par les répressions.

La coalition invite les populations à rester mobilisées pour les actions décisives qu’elle annoncera pour la semaine du 02 octobre 2017.

La lutte populaire est invincible

Fait à Lomé le 24 septembre 2017

Signé

CAP 2015 Groupe des 6 CAR PNP Santé du peuple