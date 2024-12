Togo : Faure Gnassingbé cédera-t-il à l’idée d’un Sénat pluraliste ?

Pour la première fois dans l’histoire du Togo, un Sénat sera instauré, marquant une étape clé dans le passage effectif à la Ve République. Prévu pour le 2 février 2025, le scrutin sénatorial, organisé au suffrage universel indirect, suscite déjà de vives discussions quant à sa composition et à son rôle dans l’échiquier politique national.

Mais une question reste sur toutes les lèvres : cette institution apportera-t-elle réellement le pluralisme espéré, ou renforcera-t-elle le monopole du parti au pouvoir ?

Une composition inédite, mais controversée

Le Sénat togolais sera composé de 61 membres, dont 41 élus par des grands électeurs (conseillers régionaux et municipaux) pour un mandat de six ans, et 20 désignés directement par le président de la République, Faure Gnassingbé. Cette répartition soulève des interrogations quant à l’équilibre démocratique, surtout dans un contexte où l’Union pour la République (UNIR), le parti au pouvoir, contrôle largement les grands électeurs.

Les candidats, quant à eux, devront remplir plusieurs critères : avoir au moins 35 ans, jouir de leurs droits civils et politiques, et résider au Togo depuis six mois. Toutefois, la question de la représentativité politique reste au cœur des préoccupations, notamment du côté de l’opposition.

L’opposition face à un dilemme stratégique

Plusieurs partis de l’opposition, dont le FDR, l’ANC et la DMP, se concertent actuellement pour décider s’ils participeront ou non aux sénatoriales. Les critiques fusent concernant l’absence de garanties de transparence dans les élections, surtout après les législatives controversées de cette année où l’UNIR a raflé 108 des 113 sièges parlementaires.

Dans ce contexte, certains dénoncent une mise en scène politique. Le front « Touche pas à ma constitution » qualifie même ces élections sénatoriales de « folklore« . Il estime qu’elles ne répondent pas aux aspirations des Togolais.

Une proposition audacieuse pour éviter un Sénat monocolore

Face à cette situation, Me Mohamed Tchassona-Traoré, président du MCD, a lancé une idée surprenante : que le président nomme un tiers des membres du Sénat parmi les rangs de l’opposition. Selon lui, cette mesure renforcerait la légitimité et la représentativité politique de cette institution clé. Mais cette proposition, bien que saluée par certains, semble difficilement compatible avec les pratiques politiques actuelles.