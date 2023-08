Tinubu aux côtés de Talon pour la fête de l’indépendance du Bénin

Bola Tinubu a été l’hôte de marque du Président Patrice Talon à l’occasion de la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance du Bénin. Le signe par excellence du rafraîchissement des liens entre les deux pays.

Il était annoncé depuis quelques semaines au Bénin pour prendre part aux festivités du 63e anniversaire de l’indépendance du pays. Et cela n’a pas raté. En effet, ce mardi 1er août 2023, le Président nigérian, Bola Tinubu, s’est rendu au Bénin, accompagné d’une forte délégation composée de deux ministres et des gouverneurs de six États nigérians frontaliers du Bénin : Ogun State, Lagos State, Oyo State, Kwara State, Niger State et Kebbi State. L’homme d’affaires Aliko Dangote a également fait le déplacement de Cotonou.

Une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays

À la fin du défilé militaire organisé sur l’esplanade des Amazones, Patrice Talon et son hôte ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle la nécessité pour les deux pays de resserrer davantage leurs liens dans tous les domaines a été abordée. Une phrase forte sortie par le Président nigérian traduit toute la réalité de la force des liens qui existent désormais entre les deux pays : « le Bénin et le Nigeria sont des jumeaux siamois liés par l’estomac ».

Cette visite de Bola Tinubu vient sceller la renaissance des relations cordiales entre les deux pays frères. Des relations ternies sous le mandat du prédécesseur de Bola Tinubu, Muhammadu Buhari qui avait fermé ses frontières terrestres avec ses voisins pendant plus d’un an. Depuis l’investiture du nouveau Président nigérian, de nombreux signes de rapprochement ont été observés. Même Aliko Dangote qui avait des griefs contre le Bénin a été reçu au palais de la Marina par Patrice Talon. La nouvelle dynamique impulsée par les deux chefs d’État ne saurait que servir les intérêts des deux pays et de leur peuple respectif.