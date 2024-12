Tiken Jah Fakoly annonce son retour avec un album live à la Salle Pleyel

Après une pause musicale, le roi du reggae africain, Tiken Jah Fakoly, signe un retour fracassant avec un nouvel album live enregistré à la mythique Salle Pleyel. Le 13 novembre 2024, l’artiste et ses musiciens ont foulé pour la première fois cette scène légendaire, offrant un concert mémorable. Ce moment est immortalisé dans un album qui annonce une nouvelle ère pour le chanteur engagé.

Originaire de Odienné, en Côte d’Ivoire, Tiken Jah Fakoly s’est imposé depuis les années 1990 comme l’une des voix les plus puissantes du reggae africain. Connu pour ses textes percutants et sa lutte sans relâche contre les injustices sociales, la corruption et les travers des gouvernements africains, il a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde. Des albums phares tels que « Cours d’Histoire » (1999), « Françafrique » (2002) et « L’Africain » (2007) témoignent de son engagement profond et de sa volonté de voir une Afrique libre et unie.

Depuis la sortie de son dernier album studio, « Le Monde est chaud » en 2019, Tiken Jah Fakoly avait pris du recul pour se ressourcer et réfléchir à ses futurs projets. Cette pause n’était pas un renoncement, mais une étape pour retrouver l’essence de sa musique.

Durant cette période, l’artiste n’a jamais cessé de militer pour les causes qui lui tiennent à cœur : la défense des droits humains, le panafricanisme et la justice sociale.

Un concert historique à la Salle Pleyel

Le concert du 13 novembre 2024 à la Salle Pleyel symbolise ce retour aux sources. Entouré de ses musiciens, Tiken Jah Fakoly a livré une performance inoubliable. Le titre emblématique « Plus rien ne m’étonne », dans une version acoustique délicate et puissante, a été repris en chœur par une foule exaltée. Cette chanson, critique acerbe des dysfonctionnements politiques, garde toute sa force et résonne plus que jamais avec l’actualité.

Ce nouvel enregistrement live capte l’artiste au sommet de son art. Ainsi, il reste fidèle à son style où se mêlent rythmiques reggae et instruments traditionnels comme le balafon et la kora. Ce concert, tout comme ses tournées qui ont rassemblé près de 300.000 spectateurs, rappelle que Tiken Jah Fakoly est une voix incontournable de la scène musicale africaine et mondiale.

Un message intemporel

Dans un monde en proie aux crises et aux inégalités, Tiken Jah Fakoly revient. Et son message est toujours aussi pertinent : celui de l’espoir, de la résistance et de la nécessité de se battre pour un avenir meilleur. « Je reviens pour rappeler que le combat continue, que les injustices doivent être combattues et que l’espoir doit toujours vivre dans nos cœurs », affirme-t-il.

Avec cet album live, Tiken Jah Fakoly confirme qu’il reste un pilier indestructible du reggae africain.