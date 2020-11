Tiger Woods et sa maison de luxe de plus de 31 milliards

Tiger Woods fait partie des rares sportifs à profiter des bonnes choses de la vie avec sa fortune. Le golfeur milliardaire américain vit dans une superbe propriété d’une valeur de 47 millions d’euros (31,1 milliards FCFA), située sur une île de Floride. Le manoir dispose de plusieurs équipements de base qui lui permettent de profiter de ses bienfaits, dans un réel confort.

La fortune du golfeur américain est estimée à plus de 272 millions d’euros (445 milliards FCFA). Tiger Woods vit dans une résidence d’une valeur de 47 millions d’euros (31,1 milliards FCFA), à Jupiter Island, en Floride. Sa maison de luxe est construite sur la base de commodités. Elle dispose d’un parcours de golf de 18 trous, 7 chambres, 7 salles de bains et un restaurant. cette résidence comporte aussi une salle de jeux et une salle de cinéma avec des sièges à plusieurs niveaux offrant une vue incroyable sur le lac Isleworth.

La maison dispose également d’une piscine de 100 pieds, ainsi que d’un terrain de basket-ball extérieur et d’un terrain de tennis. Tiger Woods passe du bon temps dans sa propre salle d’oxygénothérapie, son cinéma privé, sa salle de sport ultramoderne et sa salle de jeux.

L’un des plus grands golfeurs de tous les temps et l’un des sportifs les plus populaires du début du XXIème siècle, Tiger Woods (44 ans), a remporté 15 tournois majeurs. Il a révolutionné le monde du golf par ses résultats sportifs et en attirant un nouveau public. Mais il s’est heurté à des problèmes dans sa vie privée, qui ont fait plonger sa carrière, pendant quelques années. Mais le plus jeune golfeur à avoir remporté un Masters Open a rebondi, ces derniers mois, et est en passe de décrocher un autre titre majeur dans le golf.

À rappeler que son divorce avec son ex-épouse Elin Nordegren, lui aurait coûté 750 millions de dollars (419 milliards FCFA), qu’il devrait verser à cette dernière en échange de son silence. Le 2 décembre 2009, à la suite des révélations de ses diverses conquêtes, Tiger Woods reconnaît avoir trompé, à onze reprises, son épouse Elin Nordegren. La jeune femme aurait quitté le foyer conjugal avec ses enfants.