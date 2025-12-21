Theaster Gates érigera une œuvre monumentale célébrant la beauté noire au Centre présidentiel Obama

Theaster Gates, l’artiste chicagoan, figure majeure de l’art contemporain américain, a été choisi pour concevoir une installation permanente au sein du futur complexe culturel du Centre présidentiel Obama dans le South Side.

Le Centre présidentiel Obama, dont l’ouverture est attendue à Chicago, accueillera une création de grande envergure signée Theaster Gates. L’artiste, né et ancré dans cette ville, réalisera une œuvre pensée comme une célébration de la beauté noire, thème central de son travail depuis deux décennies.

Un choix qui fait sens

Le parcours de Theaster Gates épouse intimement l’histoire du South Side de Chicago, quartier qui abritera le Centre présidentiel. Céramiste de formation, urbaniste par conviction, Gates a bâti sa réputation en transformant des bâtiments abandonnés de ce secteur en espaces culturels vivants. Sa fondation, la Rebuild Foundation, a ressuscité des pans entiers du quartier de Greater Grand Crossing, convertissant d’anciennes banques et écoles en bibliothèques, archives et lieux d’exposition.

Confier à cet artiste une commande pour le Centre Obama relève d’une cohérence profonde. Gates incarne précisément la philosophie que les Obama ont voulu insuffler à leur projet : un ancrage communautaire, une foi dans le pouvoir transformateur de la culture, et une fierté assumée de l’héritage afro-américain.

Une esthétique de la réparation

L’œuvre de Gates se distingue par son utilisation de matériaux chargés d’histoire. Planches de gymnases de lycées noirs fermés, tuyaux de caserne de pompiers, goudron des toitures du South Side : l’artiste transmue ces rebuts urbains en objets contemplatifs. Cette alchimie porte un discours sur la mémoire, l’effacement et la persistance des communautés noires américaines.

Pour le Centre Obama, Gates devrait prolonger cette démarche en l’inscrivant dans une dimension monumentale. Si les détails de l’installation restent encore confidentiels, l’artiste a évoqué son intention de créer un espace où les visiteurs pourront expérimenter physiquement ce qu’il nomme « la présence noire« . Non comme abstraction, mais comme réalité sensible, historique et vivante.

Chicago comme épicentre

Cette commande confirme le statut de Chicago comme foyer de la création afro-américaine contemporaine. La ville qui a vu naître le gospel moderne, accueilli la Grande Migration et forgé une tradition picturale avec les muralistes de l’AfriCOBRA. Elle poursuit ainsi son histoire artistique singulière.

« Notre compréhension du progrès américain est intimement liée aux contributions de tous, mais plus particulièrement à celles des Noirs et des personnes de couleur. » Theaster Gates

Le Centre présidentiel Obama, situé dans Jackson Park, ambitionne de devenir au delà d’un simple musée commémoratif. Les Obama l’ont conçu comme un lieu de formation civique et d’engagement communautaire. L’œuvre de Theaster Gates y incarnera cette vision : l’art non comme ornement, mais comme vecteur de transformation sociale.

Les oeuvres de Theaster Gates peuvent être découvertes dans les galeries White Cube et Gagosian. Ses œuvres figurent dans les collections permanentes des plus grands musées américains. Allant du MoMA, de la Tate Modern où du Musée national d’histoire et de culture afro-américaines de Washington.