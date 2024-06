Thaïs Lona dévoile son nouveau Single « Dreams » : Une mélodie hypnotique et nostalgique

Thaïs Lona, nouvelle étoile de la scène soul-rap-RnB française, revient avec un nouveau single intitulé « Dreams », désormais disponible en digital. Repérée en 2019 par le célèbre trompettiste Ibrahim Maalouf, Thaïs Lona continue de captiver le public avec sa voix envoûtante et son style musical unique. D’origine sénégalaise et capverdienne par sa mère, ses racines enrichissent son œuvre, apportant une profondeur culturelle à ses compositions.

« Dreams » se distingue par son groove aux intonations Néo-Soul minimalistes. Thaïs Lona y mêle habilement différentes sonorités sur une instrumentation percutante, tout en livrant un chant délicatement beau et cadencé. Son timbre vocal apporte une touche de nostalgie à cette chanson, qui va marquer les esprits.

Une artiste inspirée et inspirante pour un groove hypnotique et minimaliste

Thaïs Lona, auteure, compositrice et interprète, annonce également la sortie de son second album prévu pour 2024 avec ce nouveau single. Inspirée par des artistes de renom tels que D’Angelo, Anderson .Paak, Doja Cat, et Snoh Aalegra, Thaïs Lona crée un univers musical qui lui est propre. Elle se nourrit également des influences d’Erykah Badu, Chance the Rapper et Alicia Keys, mêlant douceur et énergie communicative dans ses compositions.

Depuis sa découverte sur les réseaux sociaux par Ibrahim Maalouf, la carrière de Thaïs Lona a pris un essor fulgurant. Elle a assuré les premières parties de grands noms de la musique, tels que IAM, Priya Ragu et Loïc Nottet, et ses performances énergiques ont conquis les salles prestigieuses comme l’Olympia, la Cigale, la Halle Tony Garnier et les Zéniths de France. Son talent a également été reconnu à l’international, notamment lors de sa performance aux côtés des musiciens de Lauryn Hill au Summer Stage Festival de Central Park à New York.

Un Talent Multidisciplinaire

Dotée d’une musicalité exceptionnelle, Thaïs Lona maîtrise diverses disciplines, du chant au piano, en passant par le saxophone et la harpe, démontrant dès son plus jeune âge une polyvalence impressionnante. Son nouveau single « Dreams » est un témoignage de cette capacité à se réinventer constamment, offrant un morceau au groove hypnotisant qui captive dès la première écoute.

Thaïs Lona s’impose ainsi comme une figure incontournable de la Néo-soul en France, avec une carrière qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Son prochain album, attendu avec impatience, promet de continuer à surprendre et à enchanter ses fans.