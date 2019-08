Terrorisme : le Franco-marocain Salah Abdeslam inculpé en Belgique

Le Franco-marocain Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des attentats du 13 novembre 2015 en France, a été formellement inculpé en Belgique.

Dans le dossier des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, le parquet fédéral de Belgique a formellement inculpé, lundi 12 août 2019, Salah Abdeslam. Agé de 29 ans, le Franco-marocain Salah Abdeslam a été inculpé des chefs suivants : « participation aux activités d’un groupe terroriste », a précisé le parquet fédéral belge.

Revendiqués par l’organisation Etat islamique, les attentats-suicides avaient fait 32 morts et plus de 340 blessés à l’aéroport international de Bruxelles-Zaventem et dans une station de métro de la capitale européenne. L’enquête avait révélé que les attentats avaient été commandités depuis la Syrie et organisés par une cellule franco-belge.

Cette même cellule était également à l’origine des attaques du 13 novembre 2015 à Paris, où 130 morts avaient été enregistrés. Si le procès des attaques de Bruxelles s’ouvre en 2020, celui des attentats de Paris ne se tiendra pas avant 2021. Au total, quatorze personnes, dont onze en détention provisoire, sont mises en examen dans cette enquête.

Emprisonné en France, Salah Abdeslam est le seul membre encore vivant des djihadistes à l’origine des attentats du 13 novembre. En raison de sa participation à une fusillade contre des policiers survenue à Bruxelles le 15 mars 2016, il a été condamné en son absence, en avril 2018, à 20 ans de prison à Bruxelles pour tentatives d’assassinat à caractère terroriste.