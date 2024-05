Tentative de coup d’État déjouée en RDC, deux ressortissants américains arrêtés

Une tentative de coup d’État a été déjouée en République Démocratique du Congo, ce 19 mai 2024. La situation est désormais sous contrôle, selon les autorités congolaises. Il est fait état de deux morts et de deux ressortissants américains interpellés.



Des hommes armés ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe et pris d’assaut le palais présidentiel à Kinshasa. Le commando d’une vingtaine d’hommes armés et en treillis serait dirigé par Christian Malanga Musumari, ancien officier militaire et homme d’affaires. Ils ont par la suite hissé le drapeau de l’ex-Zaïre. Après une brève prise de contrôle, les assaillants sont neutralisés par la garde républicaine, tôt ce dimanche.

Dans cette vidéo réalisée ce matin au Palais de la Nation, on aperçoit Christian Malanga (qui se fait déjà appeler « Président Malanga » par son fils ) et ses hommes entrain de remplacer les drapeaux de la RDC avec les drapeaux du Zaïre pic.twitter.com/5xuXYmqRJ4 — The Voice Of Congo (@VoiceOfCongo) May 19, 2024

Le bilan fait état d’un assaillant tué. Ainsi que de l’arrestation du fils de ce dernier et de deux ressortissants américains. Selon le porte-parole de l’armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, la situation est « maîtrisée ». Cette tentative de coup d’État impliquant « des étrangers et des Congolais » a été « étouffée dans l’œuf », poursuit l’armée.

Même s’ils ont été capturés et torturés, ces gens ont fait ce que la majorité de Congolais pensent au fond. Avant la fin de ce mandat, autre chose de pire va certainement se produire en RDC. pic.twitter.com/9NghuBCgRr — Baelenge Irenge (@baelenge_irenge) May 19, 2024

Pour l’instauration d’une nouvelle République

Les assaillants visaient à prendre le pouvoir et à instaurer un retour à la « deuxième République ». Le Président Félix Tshisekedi n’a pas encore fait de déclaration publique. Les États-Unis ont condamné la tentative de coup d’État et ont appelé au respect des institutions démocratiques.

Cette tentative de coup d’État survient dans un contexte de tensions politiques, notamment dans l‘Est de la RDC.