Tentative de coup d’État au Nigeria : seize militaires arrêtés, une enquête de grande ampleur en cours

Le Nigeria est de nouveau secoué par une crise sécuritaire d’envergure alors que seize militaires, dont des officiers de haut rang, ont été arrêtés pour leur implication présumée dans une tentative de coup d’État. L’affaire, révélée par le média Sahara Reporters, soulève de sérieuses inquiétudes sur la stabilité politique du pays le plus peuplé d’Afrique.

La tension monte au Nigeria après l’arrestation de seize militaires, accusés d’avoir planifié un coup d’État contre le président Bola Tinubu. Parmi eux figurent des officiers de haut rang soupçonnés d’avoir tenu des réunions clandestines et envisagé des actions violentes. Une commission d’enquête a été constituée pour faire la lumière sur cette affaire sensible, qui ravive les craintes d’instabilité dans un pays déjà confronté à de multiples crises sécuritaires et politiques.

Des officiers supérieurs au cœur du complot présumé

Parmi les militaires interpellés figurent un brigadier-général et un colonel, accusés d’avoir participé à l’organisation de réunions secrètes visant à renverser le président Bola Ahmed Tinubu, élu en 2023. Les autorités soupçonnent que ces officiers exprimaient un mécontentement croissant vis-à-vis du gouvernement actuel, notamment sur les questions de sécurité, de corruption et de gouvernance économique. Selon des sources proches du dossier, ces militaires auraient fomenté un plan coordonné pour renverser les institutions, avec des cibles identifiées parmi les hauts responsables du gouvernement.

Le scénario envisagé aurait pu entraîner des violences considérables, d’après les premiers éléments de l’enquête. Un responsable militaire, qui a requis l’anonymat, a confirmé la mise en place d’une commission d’enquête composée d’environ 20 officiers. Cette structure est chargée d’interroger les suspects, de collecter les preuves et de déterminer l’ampleur réelle du complot. Les forces armées nigérianes ont, jusqu’à présent, adopté une posture de discrétion publique, sans conférence de presse ni déclaration officielle, préférant laisser l’enquête suivre son cours. Cependant, en coulisses, l’affaire est prise très au sérieux par l’état-major.

Un climat politique de plus en plus tendu

Cette tentative présumée de coup d’État intervient dans un contexte politique déjà marqué par une forte instabilité sociale et sécuritaire. Le Nigeria est confronté à de multiples défis : insurrections djihadistes dans le nord-est, violences interethniques, banditisme armé dans le nord-ouest et tensions communautaires dans plusieurs États. Depuis son arrivée au pouvoir, le Président Tinubu a promis de réformer l’économie et de renforcer la lutte contre l’insécurité.

Cependant, ces promesses tardent à produire des résultats concrets pour une grande partie de la population, ce qui alimente les frustrations, y compris au sein de l’armée. Le Nigeria n’est pas étranger aux tentatives de putsch. Le pays a connu plusieurs coups d’État depuis son indépendance en 1960, notamment durant les décennies 1960-1990. Bien que la démocratie se soit installée depuis la transition de 1999, les tensions au sein de l’armée restent un facteur de risque, surtout lorsque les civils au pouvoir peinent à répondre aux attentes.

Vers une purge dans les rangs militaires ?

L’affaire pourrait marquer le début d’une réorganisation interne des forces armées. Certains analystes estiment que le gouvernement pourrait profiter de cette affaire pour écarter les éléments perçus comme déloyaux ou hostiles. Une série de mutations ou de limogeages d’officiers pourrait suivre la conclusion de l’enquête.

Les seize militaires arrêtés sont actuellement détenus dans un lieu tenu secret. Ils devraient être présentés prochainement devant une cour martiale, si les charges sont confirmées. Le gouvernement pourrait également ouvrir une procédure parallèle pour complicité civile si des personnalités extérieures à l’armée sont impliquées.